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Amenzi de minimum 100.000 de lei, după ce scumpirile din benzinării au fost luate “la ochi” de ANPC: Prețurile nu vor putea fi majorate după ora 12:00

Bogdan Ilea

Publicat

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Amenzi de minimum 100.000 de lei, după ce scumpirile din benzinării au fost luate “la ochi” de ANPC: Prețurile nu vor putea fi majorate după ora 12:00

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a început controale în benzinăriile din întreaga țară, în contextul scumpirilor semnificative ale carburanților înregistrate în ultimele săptămâni.

Inspectorii verifică atât adaosurile comerciale, cât și orele la care sunt modificate prețurile la pompă. Șeful ANPC spune că au fost deja descoperite „foarte multe” nereguli și că mai mulți operatori au fost sancționați, potrivit Mediafax.

Controalele vizează respectarea noilor reguli introduse prin Legea nr. 162/2026, care limitează posibilitatea benzinăriilor de a majora prețurile și stabilește un reper pentru adaosurile comerciale.

Una dintre regulile urmărite de inspectori prevede că operatorii pot face cel mult o singură majorare a prețului într-o zi, iar aceasta trebuie efectuată până la ora 12:00. Prețurile pot însă fi reduse ori de câte ori este necesar. Regula a fost introdusă în cadrul mecanismului adoptat de autorități pentru perioada de criză de pe piața petrolului și carburanților, mai notează sursa citată.

Președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, a declarat că inspectorii au găsit deja numeroase situații în care benzinăriile au scumpit carburanții după ora-limită.

„Au fost foarte multe nereguli constatate”, a spus la Digi24 șeful ANPC, precizând că verificările preliminare au identificat numeroase majorări de preț efectuate după ora 12:00. Potrivit acestuia, mai mulți operatori economici au fost deja sancționați.

Pentru încălcarea regulii privind momentul în care poate fi făcută majorarea, sancțiunea minimă este de 100.000 de lei, potrivit explicațiilor oferite de conducerea ANPC. În cazul acestei legislații speciale nu poate fi aplicat avertismentul și nici mecanismul achitării unei jumătăți din minimul amenzii.

„Verificăm adaosul comercial practicat de către aceste stații de carburant, acești distribuitori de carburant, astfel încât acesta să nu fie mai mare decât media adaosului utilizat pe parcursul anului 2025”, a explicat Békési.

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