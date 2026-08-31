Actualitate

Cărțile electronice de identitate pot înlocui cardul de sănătate, de la 1 septembrie 2026. Ce trebuie să știe românii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Cărțile electronice de identitate pot înlocui cardul de sănătate, de la 1 septembrie 2026. Ce trebuie să știe românii

De la 1 septembrie, noile cărți electronice de identitate vor putea fi folosite în locul cardurilor de sănătate. Schimbarea nu este obligatorie și va depinde de funcționarea sistemului, aflat în această perioadă în teste. 

Persoanele care nu și-au preschimbat actele de identitate vor putea utiliza în continuare cardul de sănătate, potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, scrie TVRinfo.

Lansarea platformei eSanatateaMea la 1 septembrie va permite persoanelor care au cărți de identitate electronice să le folosească în locul cardurilor de sănătate. La medicul de familie sau la alte consultații, ori la internarea în spitale și la farmacii, atunci când au nevoie de medicamente gratuite sau compensate.

Noile cărți de identitate vor stoca toate datele medicale necesare. Și nu toate autoritățile statului vor avea acces la ele, explică oficialii Ministerului de Interne. Cardurile de sănătate vor putea fi folosite în paralel cu noile buletine, spun reprezentanții Ministerului de Interne. Cum este, de exemplu, cazul vârstnicilor, care nu își vor mai schimba cartea de identitate.

Platforma eSanatateaMea a fost testată în județul Bihor. De la 1 septembrie, utilizatorii își vor putea face conturi, iar de la 1 octombrie sistemul ar urma să fie funcțional în totalitate.

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