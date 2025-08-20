Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar care va fi acordat de către Consiliul Județean Alba pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate, decât cea de domiciliu, și nu beneficiază de existența serviciilor de transport, poate fi doar o soluție de moment și o compensație a incapacității instituției de a asigura un transport județean de persoane eficient și performant, adaptat inclusiv nevoilor școlarilor.
Consilierii județeni ai PSD Alba vor vota, în ședința de joi, proiectul privind aprobarea valorii unitare lei/kilometru, acordată elevilor din judeţul Alba care sunt şcolarizaţi în altă localitate decât cea de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public. Proiectul prevede acordarea, în anul școlar 2025-2026, a 0,65 lei/kilometru fiecărui elev care este școlarizat în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public.
Deși ajută la reducerea cheltuielilor pentru familiile care trebuie să-și ducă copiii la școală, nu abordează și nu rezolvă cauzele fundamentale ale problemei. Familiile cu copii de vârstă școlară au nevoie de un program de transport public eficient și performant, adaptat programului școlar, a orelor de începere și terminare a cursurilor, nu de o sumă de bani cu care familiile aflate în astfel de situații trebuie să se descurce.
Soluția este investiția în infrastructura de transport și asigurarea de noi rute de transport, în conformitate cu necesitățile oamenilor. Însă domnul Ion Dumitrel și conducerea PNL a Consiliului Județean Alba nu au făcut altceva decât să șubrezească tot mai tare transportul public de persoane. Avem tot mai puține rute de transport și tot mai puține autobuze care circulă dintr-o localitate în alta. Licitația privind atribuirea traseelor a fost un fiasco total, din cauza unui management lipsit de performanță, iar mai multe rute au rămas neatribuite.
Dacă nu s-ar fi ținut cont doar de numărul de voturi posibil câștigate și alți algoritmi politici în stabilirea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, elevii ar fi avut la dispoziție un autobuz care să-i ducă și aducă de la școală, în condiții de siguranță.
Anii trecuți, alături de colegi din PSD, în semn de protest față de situația creată de PNL în Alba privind transportul, am refuzat să participăm la orice deschidere festivă a anului școlar și am ales să asigurăm, prin resurse proprii, transportul unor elevi aflați în astfel de situații. Este datoria conducerii Consiliului Județean Alba să asigure un acces egal și echitabil la educație pentru toți elevii, iar sprijinul financiar este un ”medicament” care îndepărtează, pentru moment, durerea, dar nu tratează ”boala”.
În altă ordine de idei, nici situația privind transportul școlar intern, în localități, nu este mai favorabilă. Așa cum a apărut în spațiul public, domnul Ion Dumitrel și liberalii de la Consiliul Județean Alba au achiziționat, din bani europeni, în urma unei licitații dubioase, câștigate tot de liberali, microbuze școlare electrice la prețuri aproape triple față de estimări. Dacă domnul Ion Dumitrel și PNL-iștii din conducerea CJ Alba nu ar fi plătit peste un sfert de milion de euro pentru un microbuz școlar electric, și l-ar fi achiziționat cu sub 100.000 de euro, la valoarea lui reală, conform estimărilor din ghidurile Comisiei Europene, numărul mijloacelor de transport noi pentru elevi ar fi fost de aproape trei ori mai mare.
Astfel, în loc de peste 20 de microbuze electrice noi, unitățile administrativ-teritoriale din Alba ar fi avut 60 de astfel de mijloace de transport.
Consilier județean Corneliu Mureșan,
Președinte PSD Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că se va face lumină și sunt în curs trei controale. Pe scurt, dacă nu vă mai amintiți, o firmă din zona PNL, a fiului președintei organizației de femei a PNL Prahova, a vândut în țară […]
Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia: PNRR – o șansă irosită!
Mircea Hava: PNRR – o șansă irosită! Mircea Hava, fostul primar al muncipiului Alba Iulia, este de părere că PNRR este o șansă irosită de România și că vina este împărțită. Soluția lor „tăierilor globale” este cea mai păguboasă, mai spune fostul edil. Hava explică că era nevoie de un exercițiu chirurgical: proiect cu proiect, […]
Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen și pot fi realizate
Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen și pot fi realizate Primăria Comunei Ciugud solicită public Guvernului României să renunțe la prevederea de anulare a unor proiecte europene finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, care, deși sunt în faze incipiente, pot fi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vouchere de vacanță 2025 | Angajații din privat pot primi în continuare tichetele. Ce urmează din 2026 pentru bugetari
Vouchere de vacanță 2025 | Angajații din privat pot primi în continuare tichetele. Ce urmează din 2026 pentru bugetari Voucherele...
Cum va fi VREMEA până în 15 septembrie 2025: Final de august răcoros, început de toamnă cu temperaturi peste medie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 15 septembrie 2025: Final de vară răcoros, început de toamnă cu temperaturi peste medie....
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Accident MORTAL pe autostrada A1, în zona Balomir: O persoană DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autocamion
Accident MORTAL pe autostrada A1, în zona Balomir: O persoană DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autocamion Un...
La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia: Sistem de semaforizare rutieră și treceri de pietoni la intersecția dintre Calea Moților și strada Albac
La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia Autoritățile locale pregătesc o nouă...
Curier Județean
Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Mătișești: Undă verde pentru proiect din partea agenției de mediu
Stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Mătișești: Undă verde pentru proiect Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a...
Autoutilitară în flăcări pe autostrada A10, sensul Aiud – Cluj. Intervin pomperii ISU
O autoutilitară a luat foc, în această noapte, pe autostrada A10, pe sensul Aiud – Cluj La fața locului au...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Opinii Comentarii
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
19 august: Ziua mondială a fotografiei
19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...