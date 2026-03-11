Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent

Politică Administrație

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent

Efectele majorării taxelor, ale unor prevederi birocratice suplimentare – precum modificarea cerințelor pentru punctele de lucru – dar și ale măsurilor de reducere a cheltuielilor promovate de domnul Ilie Bolojan sunt resimțite mult mai puternic la nivelul producătorilor locali români.

Recent am vizitat mai mulți producători importanți din județul Alba, care au semnalat dificultăți tot mai mari în activitatea de export, generate de pierderea competitivității pe piețele externe.

În acest context, trebuie subliniat impactul negativ direct asupra exporturilor din județ, în special în sectorul industriei auto, unde în anul 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 7%. Efectele acestei evoluții se răsfrâng și asupra altor producători și, implicit, asupra economiei în ansamblu, în condițiile în care exporturile din Alba reprezintă aproape 4% din totalul exporturilor naționale.

La aceste probleme se adaugă, în prezent, și creșterea costurilor legate de carburanți și transport, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra mediului de afaceri.

Acesta este unul dintre motivele pentru care Programul de relansare economică promovat de PSD și aprobat, după numeroase tergiversări, de către Guvern trebuie pus în aplicare cât mai rapid.

Programul propune o serie de soluții care nu pun presiune suplimentară pe bugetul de stat, printre care:

• introducerea unui credit fiscal pentru investițiile de tip greenfield, care permite deduceri semnificative din impozitul pe profit pentru anumite cheltuieli;

• acordarea de garanții de stat pentru creditele contractate de companii;

• utilizarea unor programe europene pe care România le accesează în premieră, precum Programul STEP și Programul SAFE.

În același timp, programul PSD vizează consolidarea producției industriale românești și reducerea dependenței de importuri, prin măsuri inspirate din modele europene de succes aplicate în state precum Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania sau Olanda.

Printre obiectivele principale se numără stimularea investițiilor în sectoarele strategice, încurajarea investițiilor de producție în zonele mai puțin dezvoltate, dezvoltarea industriei de prelucrare a resurselor minerale neenergetice, sprijinirea investițiilor în utilaje și tehnologii moderne, susținerea activităților de cercetare-dezvoltare, acordarea de garanții de stat pentru IMM-uri, precum și stimularea investițiilor în industria alimentară și în fermele agricole.

Corneliu Mureșan,
Președinte PSD Alba

