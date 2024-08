Comunicat de presă Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Am votat, alături de colegii mei, echipa președintelui Marcel Ciolacu și îl susținem pentru alegerile prezidențiale

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Am votat, alături de colegii mei, echipa președintelui Marcel Ciolacu și îl susținem pentru alegerile prezidențiale

O delegație PSD din județul Alba a participat, sâmbătă, la Congresul național al partidului, în cadrul căruia Marcel Ciolacu a fost ales președinte, Sorin Grindeanu și Daniel Băluță – prim-vicepreședinți, Paul Stănescu – secretar general și Mihai Tudose – președintele Consiliului Național. În cadrul Congresului au fost aleși și 16 vicepreședinți, care sunt primari și președinți de consilii județene performanți, europarlamentari cu experiență, miniștri cu rezultate bune.

Delegația din județul Alba a fost condusă de Corneliu Mureșan, cel mai tânăr președinte de filială județeană din țară.

”PSD are o nouă conducere, care a fost aleasă în cadrul congresului național al partidului. Noua echipă a președintelui Marcel Ciolacu îmbină experiența unor oameni cu vechime în PSD, cu viziunea unor colegi primari, președinți de consilii județene, parlamentari sau europarlamentari. Aceasta e echipa care demonstrează că #noulPSD este cu adevărat cea mai puternică forță politică din România, având oameni bine pregătiți și serioși, care fac performanță în funcțiile de demnitate publică pe care le ocupă. #noulPSD va da și viitorul președinte al României. Sunt sigur că Marcel Ciolacu va reuși să câștige, alături de Partidul Social Democrat, încrederea cetățenilor și va fi un președinte al tuturor românilor.

De asemenea, Marcel Ciolacu este singurul dintre candidații actuali pentru funcția de șef al statului care poate crește poziția externă a României în colaborarea cu partenerii europeni și transatlantici, printr-o politică externă coerentă și cu viziune. România nu are nevoie de ostași de carton umflați cu milioane de euro, gargaragii de serviciu sau vedete TV, care pendulează în pozițiile publice, în funcție de interesul personal. România are nevoie de un om al faptelor în fruntea țării”, a spus Corneliu Mureșan.

Marcel Ciolacu își propune să fie un președinte care să unească, nu să dezbine, care să muncească zi de zi, nu să facă turism de lux pe banii românilor; un președinte care va găsi soluții pentru binele românilor și al țării.

Obiectivele strategice ale PSD și ale președintelui Marcel Ciolacu sunt:

1. Creștere economică sănătoasă prin programe care duc la îmbunătățirea nivelului de trai;

2. Dezvoltare socială durabilă, prin atingerea standardului de viață din vestul Europei;

3. Politică externă ambițioasă, pragmatică și care prioritizează interesul național, investițiile masive în armată și securitate națională pentru a trăi în pace și stabilitate;

4. Promovarea valorilor spirituale naționale;

5. Modernizarea statului și digitalizarea marilor sisteme publice;

6. Susținerea unui stil de viață sănătos prin promovarea sportului ca element fundamental al dezvoltării tinerelor generații.

”Visul meu este să construim o țară unde fiecare român care muncește onest are siguranța unui trai mai bun – un salariu decent, o școală bună pentru copii și, dacă e nevoie, un spital unde să se facă bine, fără să cheltuiască o avere pe tratament și medicamente, iar la bătrânețe, o pensie care să-i asigure un trai liniștit. Munca cinstită trebuie răsplătită corect în România! Pentru asta, țara noastră are nevoie în primul rând de echilibru și stabilitate. Tot ce am făcut în viață am făcut prin muncă și bună înțelegere cu cei din jurul meu. Știu că nu sunt perfect, am făcut greșeli și probabil voi mai face, însă intențiile mele sunt curate și muncesc în fiecare zi ca să fiu mai bun și ca să devin președintele pe care

România îl merită. Îmi voi folosi toată puterea și priceperea ca România să se dezvolte în continuare în pace și liniște. Îi voi aduce alături de mine pe toți cei care pot să contribuie la dezvoltarea țării, indiferent de partide sau ideologii și lăsând deoparte orgoliile personale. Avem cu toții același țel – pace pentru România și prosperitate pentru români!”, a transmis Marcel Ciolacu.

România este astăzi o țară mai prosperă și mai sigură decât a fost vreodată în istoria ei. Dar foarte mulți români nu se bucură de această prosperitate, pentru că vreme de 20 de ani statul român și președinții pe care i-a avut în frunte au fost aliații celor care au și i-au uitat sau ignorat pe cei care nu au. După 20 de ani, România are nevoie de un președinte ales din partea unui partid cu valori social-democrate și care să fie președintele tuturor românilor.

Organizația județeană a PSD Alba

