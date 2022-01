Comunicat de presă| Călin Matieș, senator PSD de Alba: „Ministrul PNL al Energiei gestionează greșit problema facturilor emise fără compensare”

Comunicat de presă| Președintele ALDE ALBA, Ciprian Bogdan : „ALDE nu este partid de buzunar!”

Ca urmare a unor articolele apărute în presa, în legătură cu fuziunea dintre PNL- ALDE, as dori sa fac cateva precizari. La momentul de fata există discuții/ negocieri politice pe care ALDE le are cu PNL, insa nu putem confirma faptul ca ALDE va fuziona cu vreun partid.

Daca in urma negocierilor dintre cele doua echipe de negociere ale PNL-ALDE se contureaza ideea unei colaborari, decizia finala in cazul ALDE se va lua in cadrul forurilor statutare respectiv Biroului Politic Central si Biroul Politic Executiv al partidului.

Faptul că exista aceste discutii si negocieri privind o viitoare colaborare intre doua partide care se revendica a fi „de dreapta”este un lucru cat se poate de normal. Pe de alta parte acest aceste negocieri confirma faptul ca ALDE este un partid relevant si poate aduce plusvaloare in cadrul unui parteneriat.

Echipa de negociere din partea ALDE este formata din presedintele partidului Daniel Olteanu, secretarul general Luiza Marian, președintele Consiliului Național, Cristi Dima, prim-vicepreședinții Roxana Țurcanu și Ionel cel Mare.

Vreau să subliniez faptul că la nivelul judetului ALBA, partidul ALDE a obtinut la alegerile locale din 2020 aproximativ 6% din numarul total de voturi, avand 38 de alesi locali, dintre care 1 primar, 3 viceprimari, situandu-se astfel pe locul 4 in judet dupa numarul de voturi si mandate obtinute.

Prin urmare ALDE ALBA nu este un partid de buzunar, ba dimpotriva este un partid relevant pe scena politica judeteana si nationala care va continua sa lupte pentru apararea si promovarea drepturilor si libertatilor fundamentale.

Cu deosebita consideratie,

Ciprian Bogdan

Presedinte ALDE ALBA