Comunicat de presă: Aleșii locali ai PSD Alba Iulia au obținut reducerea tarifelor la parcări, față de propunerile inițiale

Aleșii locali ai PSD Alba Iulia au obținut reducerea tarifelor la parcări, față de propunerile inițiale

Aleșii locali ai PSD Alba Iulia au obținut scăderi importante ale tarifelor la parcările publice, din zonele turistice, față de propunerile inițiale. Creșterile de tarife la parcările nerezidențiale erau prevăzute într-un proiect de hotărâre, iar reducerea acestora s-a efectuat în urma unui amendament inițiat de viceprimarul Adina Toma, consilierii locali Paul Voicu, Ramona Popa, Florin Tomuța, Bogdan Stânea și aprobat de către ceilalți aleși locali.

Datorită demersului aleșilor locali ai PSD, tariful de parcare, în zona zero, va fi 5 lei/ora, în loc de 9 lei/oră. Tariful de parcare, în aceeași zonă, a scăzut de la 18 lei, la 10 lei, pentru două ore. De asemenea, persoanele care vor parca o zi întreagă în zona turistică vor plăti 50 de lei, în loc de 67,5 lei.

PSD Alba Iulia a obținut reduceri, față de proiectul inițial, și în cazul parcării autocarelor, de la 60 de lei, la 50 de lei pentru două ore, respectiv de la 150 de lei, la 130 de lei, pentru o zi întreagă.

”Este adevărat că orice oraș sau municipiu are nevoie de cât mai mulți bani la buget pentru a se gospodări cât mai bine, dar am considerat că o creștere atât de mare a tarifelor la parcările din zonele turistice nu ar face altceva decât să le țină goale, ceea ce ar fi în detrimentul albaiulienilor, administrației locale, dar și a antreprenorilor care își desfășoară activitatea în zonă. Am găsit consens și sperăm că noile tarife, adoptate astăzi, să nu fie o povară financiară pentru nimeni, ci o soluție justă și echitabilă în actualul context”, a transmis Adina Toma, viceprimarul social-democrat al municipiului Alba Iulia.

Amendamentul social-democraților a fost depus pentru a încuraja turiștii să parcheze în continuare în Cetatea Alba Carolina și în împrejurimile acesteia, sprijinind astfel economia locală și unitățile care își desfășoară activitatea aici, dar și pentru a nu pune presiune financiară pe albaiulieni. De asemenea, scopul nostru este de a încuraja parcarea pe termen mai lung a autocarelor și sprijinirea turismului. Noua structură tarifară face atractivă parcarea autocarelor pe o zi întreagă, fără a descuraja parcarea de scurtă durată. Astfel, se asigură un echilibru între fluxul turistic și veniturile din administrarea parcărilor.

PSD Alba Iulia

