Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Pacienții corecți nu trebuie să sufere din cauza abuzurilor privind concediile medicale

Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Pacienții corecți nu trebuie să sufere din cauza abuzurilor privind concediile medicale
Camera Deputaților a adoptat, recent, o modificare legislativă care prevede plata primei zile de concediu medical pentru mai multe categorii de pacienți vulnerabili. Măsura vizează pacienții oncologici, bolnavii cronici, persoanele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pacienții spitalizați sau aflați în situații de urgență medicală.
Inițiativa corectează o inechitate recent introdusă în sistemul de sănătate, menită să descurajeze abuzurile privind concediile medicale, dar care, în practică, îi afectează pe cei mai vulnerabili pacienți, obligându-i să suporte pierderi de venituri și, uneori, să muncească în ciuda problemelor de sănătate.
În cazul eventualelor abuzuri privind acordarea concediilor medicale, acestea trebuie tratate punctual, fără a afecta drepturile persoanelor care au nevoie legitimă de acest sprijin.
Împreună cu colegii parlamentari social-democrați, am susținut, atât în Camera Deputaților, cât și în cadrul Comisiei de Sănătate din Parlament, plata primei zile de concediu medical pentru pacienții oncologici, bolnavii cronici, persoanele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru pacienții spitalizați sau aflați în situații de urgență medicală, pentru a asigura un sprijin real celor care nu pot lucra din motive medicale.
Nu trebuie să-i pedepsim pe cei care se confruntă cu probleme reale de sănătate pentru că nu putem preveni abuzurile privind acordarea concediilor medicale. În România sunt oameni corecți și onești care nu ar trebui să fie puși în situația de a merge bolnavi la muncă doar pentru că nu își permit să piardă din venituri, având familii de întreținut și copii de crescut.
Adrian Bara,
Deputat PSD de Alba
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui” Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 23 aprilie 2026, că a luat act de demisiile miniștrilor PSD, cărora le mulțumește pentru colaborarea din ultimele 10 luni. Prim-ministrul a spus că va trimite astăzi președintelui Nicușor […]
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea PNL a Consiliului Județean Alba și președintele Ion Dumitrel îi „pedepsesc” și în acest an pe albaiulieni, luând din banii municipiului Alba Iulia și distribuindu-i prietenilor politici. 46,7 lei este alocarea financiară din bugetul județului […]
Miniștrii PSD au demisionat din Guvernul Bolojan: „Premierul nu mai poate revendica o majoritate parlamentară și, implicit, nici legitimitatea de a conduce Guvernul”
Miniștrii PSD au demisionat din Guvernul Bolojan: „Premierul nu mai poate revendica o majoritate parlamentară și, implicit, nici legitimitatea de a conduce Guvernul” Miniștrii PSD au demisionat joi, 23 aprilie 2026, din Guvernul Bolojan, după ce social-democrații au votat luni seara retragerea sprijinului politic pentru premier. Anterior, Bolojan a anunțat că funcționarea ministerelor va fi […]
ASTĂZI | A doua etapă a Recensământului General de Circulație Rutieră 2026 în România
A doua etapă a Recensământului General de Circulație Rutieră 2026 în România Astăzi, luni, 27 aprilie 2026, are loc a...
VIDEO | Operațiunea Jupiter: Peste 180 de PERCHEZIȚII domiciliare în mai multe județe din țară pentru combaterea drepturilor de proprietate intelectuală și pentru protejarea mediului de afaceri
Operațiunea Jupiter: Peste 180 de PERCHEZIȚII domiciliare în mai multe județe din țară pentru combaterea drepturilor de proprietate intelectuală și...
VIDEO | Alba Iulia, fără apă potabilă: Se lucrează în 6 puncte din oraș, iar alimentarea a fost sistată în mai multe cartiere. Directorul APA CTTA: ,,La 7 ore de la oprirea apei lucrările sunt în grafic”
Alba Iulia, fără apă potabilă: Se lucrează în 6 puncte din oraș, iar alimentarea a fost sistată în mai multe...
Un bărbat a amenințat că se aruncă de pe podul peste Mureș de la Partoș
Un bărbat a amenințat că se aruncă de pe podul peste Mureș de la Partoș În seara zilei de duminică,...
FOTO | Militari din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia, activități de instruire în poligonul Păiș: „Perfecționarea continuă face diferența în teren”
Militari din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia, activități de instruire în poligonul Păiș: „Perfecționarea continuă face diferența în...
INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o anexă gospodărească și o claie de fân
INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o anexă gospodărească și o claie de fân Un incendiu s-a produs în seara...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...