Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Pacienții corecți nu trebuie să sufere din cauza abuzurilor privind concediile medicale

Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Pacienții corecți nu trebuie să sufere din cauza abuzurilor privind concediile medicale

Camera Deputaților a adoptat, recent, o modificare legislativă care prevede plata primei zile de concediu medical pentru mai multe categorii de pacienți vulnerabili. Măsura vizează pacienții oncologici, bolnavii cronici, persoanele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pacienții spitalizați sau aflați în situații de urgență medicală.

Inițiativa corectează o inechitate recent introdusă în sistemul de sănătate, menită să descurajeze abuzurile privind concediile medicale, dar care, în practică, îi afectează pe cei mai vulnerabili pacienți, obligându-i să suporte pierderi de venituri și, uneori, să muncească în ciuda problemelor de sănătate.

În cazul eventualelor abuzuri privind acordarea concediilor medicale, acestea trebuie tratate punctual, fără a afecta drepturile persoanelor care au nevoie legitimă de acest sprijin.

Împreună cu colegii parlamentari social-democrați, am susținut, atât în Camera Deputaților, cât și în cadrul Comisiei de Sănătate din Parlament, plata primei zile de concediu medical pentru pacienții oncologici, bolnavii cronici, persoanele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru pacienții spitalizați sau aflați în situații de urgență medicală, pentru a asigura un sprijin real celor care nu pot lucra din motive medicale.

Nu trebuie să-i pedepsim pe cei care se confruntă cu probleme reale de sănătate pentru că nu putem preveni abuzurile privind acordarea concediilor medicale. În România sunt oameni corecți și onești care nu ar trebui să fie puși în situația de a merge bolnavi la muncă doar pentru că nu își permit să piardă din venituri, având familii de întreținut și copii de crescut.

Adrian Bara,
Deputat PSD de Alba

