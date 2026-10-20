Economie

Comunicat de presă – 20 octombrie 2026: Finalizare proiect „Reabilitare moderată a sediului Primăriei Comunei Ceru-Băcăinți, județul Alba”

Dana Opruta

Publicat

acum o oră

în

De

Comunicat de presă finalizare proiect
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Petrecerea Divorțaților

 

U.A.T. Comuna Ceru Băcăinți, în calitate beneficiar la investiției, anunță finalizarea proiectului cu titlul: „REABILITARE MODERATĂ A SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI CERU-BĂCĂINȚI, JUDEȚUL ALBA”, contract de finanțare nr. 3479/11.01.2023, cod C10-I3-1112.

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, fiind  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul Local – I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 

Perioada de implementare

Dată începere: 22.02.2023

Dată finalizare: 21.08.2026

 

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea moderată a clădirii administrative a Comunei Ceru Băcăinți.

 

Valoarea totală a proiectului: 700.902,14 lei (TVA inclus), din care:

 

Cheltuieli eligibile: 502.617,52 lei (TVA inclus), din care

422.367,66 lei (fără TVA) și 80.249,86 lei TVA, aferent cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli neeligibile: 198.284,62 lei (TVA inclus), din care

161.640,97 lei (fără TVA) și 36.643,65 lei TVA, aferent cheltuielilor neeligibile.

 

Date de contact beneficiar: U.A.T. Comuna Ceru Băcăinți

Persoană de contact: Primar Borza Ciprian Ștefan

e-mail: [email protected]

telefon: 0258700840

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Economie

Economie

Comunicat de presă – 13 octombrie 2026: Lansare proiect „Dezvoltarea de Soluții Digitale în Administrația Publică Locală”

Dana Opruta

Publicat

acum o săptămână

în

13 octombrie 2026

De

Comunicat lansare proiect Dezvoltarea de Soluții Digitale în Administrația Publică Locală   Scopul proiectului: Susținerea dezvoltării digitale și creșterea digitalizării solicitantului prin dezvoltarea, testarea și operaționalizarea unei platforme interoperabile de servicii digitale bazate pe tehnologii informatice inovative. Beneficiar: PARTENERIAT ÎNTRE UAT ORAȘUL CUGIR ȘI UAT COMUNA ȘIBOT, AVÂND DREPT LIDER DE PARTENERIAT UAT ORAȘUL CUGIR […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă – 12 octombrie 2026: Lansare proiect „Local Connectivity Cugir-Șibot”

Dana Opruta

Publicat

acum o săptămână

în

12 octombrie 2026

De

Comunicat lansare proiect Local Connectivity Cugir-Șibot Scopul proiectului: Proiectul vizează testarea și implementarea serviciilor publice digitale, alături de interconectarea și interoperabilitatea instituțională, pentru a îmbunătăți relația dintre instituțiile publice. Beneficiar: PARTENERIAT ÎNTRE UAT ORAȘUL CUGIR ȘI UAT COMUNA ȘIBOT, AVÂND DREPT LIDER DE PARTENERIAT UAT ORAȘUL CUGIR Perioada de implementare: 07.08.2026-07.12.2029         […]

Citește mai mult

Economie

Anunț de mediu – 9 octombrie 2026: Solicitare obținere aviz de mediu pentru PUZ, în vederea construirii unei locuințe și introducerea unui teren în intravilanul municipiului Aiud

Dana Opruta

Publicat

acum 2 săptămâni

în

9 octombrie 2026

De

Solicitare obținere aviz de mediu pentru PUZ, în vederea construirii unei locuințe și introducerea unui teren în intravilanul municipiului Aiud. KÖBLE ISTVAN LEVENTE, cu sediul Localitatea Ciumbrud, str. Progresului nr. 14, județul Alba, titular al proiectului de plan „ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN” cu amplasament în Municipiul Aiud, […]

Citește mai mult