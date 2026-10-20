Comunicat de presă – 20 octombrie 2026: Finalizare proiect „Reabilitare moderată a sediului Primăriei Comunei Ceru-Băcăinți, județul Alba”

Comunicat de presă finalizare proiect

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

U.A.T. Comuna Ceru Băcăinți, în calitate beneficiar la investiției, anunță finalizarea proiectului cu titlul: „REABILITARE MODERATĂ A SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI CERU-BĂCĂINȚI, JUDEȚUL ALBA”, contract de finanțare nr. 3479/11.01.2023, cod C10-I3-1112.

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, fiind finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul Local – I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Perioada de implementare

Dată începere: 22.02.2023

Dată finalizare: 21.08.2026

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea moderată a clădirii administrative a Comunei Ceru Băcăinți.

Valoarea totală a proiectului: 700.902,14 lei (TVA inclus), din care:

Cheltuieli eligibile: 502.617,52 lei (TVA inclus), din care

422.367,66 lei (fără TVA) și 80.249,86 lei TVA, aferent cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli neeligibile: 198.284,62 lei (TVA inclus), din care

161.640,97 lei (fără TVA) și 36.643,65 lei TVA, aferent cheltuielilor neeligibile.

Date de contact beneficiar: U.A.T. Comuna Ceru Băcăinți

Persoană de contact: Primar Borza Ciprian Ștefan

e-mail: [email protected]

telefon: 0258700840

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