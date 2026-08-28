Comunicat de presă – 28 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Renovarea energetică moderată a clădirilor Liceului Teoretic «Petru Maior» Ocna Mureș”
28 August 2026
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Privind finalizarea proiectului
„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR LICEULUI TEORETIC PETRU MAIOR OCNA MUREȘ”
UAT ORAȘ OCNA MUREȘ, în calitate de beneficiar anunță finalizarea proiectului cu titlul: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR LICEULUI TEORETIC PETRU MAIOR OCNA MUREȘ” 1.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a imbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 1.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice – Titlu apel: PNRR/2022/ClO/I1.3, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 2,, Finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.
Titlu proiect: ”RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR LICEULUI TEORETIC PETRU MAIOR OCNA MUREȘ”.
Obiectivul proiectului: Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș prin realizarea unor lucrări de renovare energetică moderată, în vederea reducerii consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirii confortului termic și a condițiilor de desfășurare a activităților educaționale, precum și creșterii performanței energetice și a durabilității clădirilor.
Impactul proiectului: Implementarea proiectului va contribui la reducerea consumului de energie și a costurilor aferente funcționării clădirilor liceului, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea confortului termic pentru elevi, cadre didactice și personalul auxiliar. Totodată, proiectul va conduce la crearea unui mediu educațional modern, eficient energetic și sănătos, la creșterea calității infrastructurii școlare și la reducerea impactului activității instituției asupra mediului. Pe termen lung, investiția va susține dezvoltarea durabilă a comunității locale și utilizarea mai eficientă a resurselor publice.
Valoarea totală a proiectului: 15.131.889,80 lei, inclusiv TVA
Valoarea finală a proiectului: 15.131.889,80 lei, inclusiv TVA, din care 9.557.394,46 lei reprezintă cheltuieli eligibile finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar 5.574.495,34 lei reprezintă cheltuieli neeligibile suportate din bugetul local.Valoarea aferentă lucrărilor de construcții și montaj este de 12.719.870,80 lei, inclusiv TVA. În cadrul proiectului au fost realizate și stații de reîncărcare, în valoare totală de 289.179,97 lei, inclusiv TVA.
Datele de începere și de finalizare a proiectului: 23.02.2023 – 30.08.2026
Cod proiect: C10-I3-2261
Date de contact: Persoana de contact: Vințeler Silviu
Telefon: 0258-871217; Email: [email protected]
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