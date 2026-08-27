Comunicat de presă – 27 august 2026: „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare, realizarea infrastructurii TIC – sisteme inteligente de management local în comuna Horea”
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Comuna Horea anunță finalizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare, realizarea infrastructurii TIC – sisteme inteligente de management local in comuna Horea”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență (PNRR) – Componenta 10: Fondul local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), prin contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și Comuna Horea.
Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de mobilitate în Comuna Horea prin dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde, respectiv instalarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice, în corelare cu procesul de digitalizare și dezvoltare a infrastructurii TIC la nivel local, contribuind astfel la modernizarea serviciilor publice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea unor soluții moderne și sustenabile de mobilitate.
Impactul investiției: Investiția a contribuit la modernizarea infrastructurii locale și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor, prin dezvoltarea infrastructurii de transport verde și complementaritatea acesteia cu infrastructura TIC și soluțiile de digitalizare implementate la nivelul comunei. Impactul direct constă în reducerea poluării aerului și a consumului de combustibili convenționali și tranziția Comunei Horea către servicii publice mai moderne, digitalizate și sustenabile.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.048.957,21 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.721.812,78 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 327.144,43 lei.
Data începerii și finalizării proiectului: 06.01.2023 – 30.08.2026
Cod proiect: C10-I1.2-689
Date de contact:
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horea, jud. Alba
Telefon: 0258 700 095
E-mail: [email protected]
Persoană de contact: Nicola Marin, reprezentant legal
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Economie
Comunicat de presă – 27 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Renovarea energetică a Centrului de Sănătate din Oraşul Baia de Arieş”
COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT „PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!” U.A.T. Oraşul Baia de Arieş în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea implementării proiectului „Renovarea energetică a Centrului de Sănătate din Oraşul Baia de Arieş”, Contract de finanţare nr. 5358/16.01.2023, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 Fondul Local, Investiţia […]
Comunicat de presă – 27 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Renovarea energetică a Căminului muncitoresc din Oraşul Baia de Arieş”
COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT „PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!” U.A.T. Oraşul Baia de Arieş în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea implementării proiectului „Renovarea energetică a Căminului muncitoresc din Oraşul Baia de Arieş”, Contract de finanţare nr. 8668/21.01.2023, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 Fondul Local, Investiţia 3 […]
Comunicat de presă – 27 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare, realizarea infrastructurii TIC – sisteme inteligente de management local în comuna Albac”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Comuna Albac anunță finalizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare, realizarea infrastructurii TIC – sisteme inteligente de management local în comuna Albac”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență (PNRR) – Componenta 10: Fondul local, I.1.2 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener” Premierul interimar Ilie...
Foto | Cu 206 km/h pe Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva: Ce măsuri drastice au luat oameni legii
Cu 206 km/h pe Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva: Ce măsuri drastice au luat oameni legii În cursul zilei de 26 august...
Știrea Zilei
Update video | Accident rutier mortal la Alba Iulia: O femeie de 72 de ani și-a pierdut viața în urma evenimentului rutier în care au fost implicate 3 autoturisme
Update video | Accident rutier mortal la Alba Iulia: O femeie de 72 de ani și-a pierdut viața în urma...
Bărbat de 42 de ani din Câmpeni, reținut după ce a aruncat trei plicuri cu substanțe urât mirositoare într-un magazin din oraș: O angajată a avut nevoie de evaluare medicală
Bărbat de 42 de ani din Câmpeni, reținut după ce a aruncat trei plicuri cu substanțe urât mirositoare într-un magazin...
Curier Județean
Foto | Mirela Molnar și Adina Pașca, stiliste din Alba Iulia, „misiunea inimii” pentru seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice: „Au transformat frumusețea într-o formă de generozitate”
Mirela Molnar și Adina Pașca, stiliste din Alba Iulia, „misiunea inimii” pentru seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice: „Au...
27 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție de peste 22 de milioane de lei
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție...
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, spații agrement și de joacă din cadrul Serviciului Tehnic. Calendar și condiții de participare
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...