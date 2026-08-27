Cupa Județeană din Alba, ediția a 2-a, începe pe 30 august 2026: Toate echipele din Liga 5 intră în competiție
Cupa Județeană din Alba, ediția a 2-a, începe pe 30 august 2026: Toate echipele din Liga 5 intră în competiție
Cupa Județeană, ediția a 2-a, debutează duminică, 30 august 2026, cu participarea pe parcurs a tuturor echipelor din Liga 5, al șaselea eșalon al fotbalului românesc.
AJF Alba continuă astfel o competiție care s-a dovedit o inițiativă inspirată. La ediția inaugurală, trofeul a fost câștigat de ACS Crăciunel, care s-a impus în finala disputată pe „Cetate” în fața formației Viitorul Răhău. Recent, ACS Crăciunel a evoluat în SuperCupa AJF Alba, pierzând cu 1-6 în fața celor de la Viitorul Sântimbru.
În faza I a Cupei Județene sunt programate patru partide, iar în optimile de finală se vor califica cele patru câștigătoare, alături de celelalte 12 echipe înscrise direct în această fază: CS Ocna Mureș 2, Performanța Ighiu 2, AFC Micești 2, Olimpic Berghin, Mureșul Gâmbaș, Șoimii Ciumbrud, Gaz Metan Valea Lungă, ACS Crăciunel, Progresul Fărău, Viitorul Vama Seacă, Viitorul Răhău și Dacia Mihalț.
Programul fazei I – duminică, 30 august 2026
Ora 17.30
Independența Cut – Mureșul Șibot
Olimpia Petrisat – Spicul Bucerdea
Academia Șona 2 – ACS Sânmiclăuș
Ora 18.30
Viitorul Pianu – Mureșul Săliștea
Pentru Viitorul Pianu și Mureșul Săliștea, emoțiile suplimentare sunt generate de postura de debutante.
Optimile de finală sunt programate duminică, 6 septembrie, de la ora 17.00. Echipele vor fi împerecheate în funcție de criterii geografice și valorice.
Din faza sferturilor de finală, programată în primăvara anului 2027, împerecherile se vor stabili prin tragere la sorți, dintr-o singură urnă.
Competiția destinată formațiilor din Liga 5 nu are finalitate națională. Finala Cupei Județene va fi organizată în deschiderea finalei Cupei României – faza județeană, oferind astfel un cadru special pentru desemnarea câștigătoarei celei de-a doua ediții.
foto – ACS Crăciunel, câștigătoarea Cupei Județene din Alba, ediția 2025-2026 (arhivă; cu rol ilustrativ)
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