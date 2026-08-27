Comunicat de presă – 27 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Renovarea energetică a Căminului muncitoresc din Oraşul Baia de Arieş”
COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT
„PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!”
U.A.T. Oraşul Baia de Arieş în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea implementării proiectului „Renovarea energetică a Căminului muncitoresc din Oraşul Baia de Arieş”, Contract de finanţare nr. 8668/21.01.2023, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 Fondul Local, Investiţia 3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, Titlul apel: PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1.
Numele beneficiarului: U.A.T. Oraşul Baia de Arieş, str.Piaţa Băii, nr.1, jud.Alba, CP 515300.
Titlu proiect: ,,Renovarea energetică a Căminului muncitoresc din Oraşul Baia de Arieş”, Loc. Baia de Arieş, str.Dr.Lazăr Chirilă, nr.3, jud.Alba, cod poştal 515300”
Program: Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României și din fonduri naționale.
Obiectivul princial al proiectului: reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți servicile publice din orașul Baia de Arieş.
Obiectivul specific: a constat în reabilitarea energetică a clădirii publice, respectiv a sediului Primăriei şi Consiliului local din Oraşul Baia de Arieş, având ca scop creşterea performanţei energetice a clădirii, pentru reducerea consumului de energie pentru încălzire cu 70,85%, scăderea consumului anual de energie primară cu 77,61% şi utilizarea de surse de energie regenerabilă, respectiv scăderea indicelui de emisii echivalente C02 cu 97,99%, în comparație cu anul anterior renovării.
Impactul proiectului: proiectul a presupus realizarea unor lucrări de reabilitare termică pentru creşterea eficienţei energetice. Prin implementarea acestui proiect, s-au adus beneficii semnificative atât din punct de vedere al economisirii energiei care are un impact financiar semnificativ, cât și din punct de vedere al protecției mediului, prin utilizarea resurselor naturale pentru producerea energiei.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 luni şi 2 zile, data de început a proiectului fiind data semnare 28.02.2023, iar data de finalizare 30.08.2026.
Codul proiectului: C10 – I3- 676.
Valoarea totală a proiectului: 4.301.679,29 lei inclusiv TVA
Valoare finantării nerambursabile: 4.301.679,29 lei inclusiv TVA
Date de contact:
Oraşul Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, nr. 1, jud.Alba, cod poştal 515300, nr. telefon: 0730.601.784
E-mail: [email protected]
Website: www.primariabaiadearies.ro
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