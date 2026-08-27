Bărbat din Teiuș, de 63 de ani, prins băut la volan pe DN 1: Ce alcoolemie avea
Bărbat din Teiuș, de 63 de ani, prins băut la volan pe DN 1: Ce alcoolemie avea
Un bărbat din Teiuș, de 63 de ani, a fost prins de polițiști în timp ce se afla sub influența alcoolului pe DN 1, lângă Oiejdea.
Conform IPJ Alba, la data de 26 august 2026, în jurul orei 17.50, polițiștii Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, pe DN 1, la kilometrul 394, în apropierea localității Oiejdea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 63 de ani, din orașul Teiuș.
În urma testării conducătorului auto, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,47 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
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