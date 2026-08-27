27-28 august 2026 | Alertă de inundații în Alba și alte județe din România: Pe ce cursuri de apă sunt așteptate viituri rapide cu efecte de inundații locale

Alertă de inundații în Alba și alte județe din România: Pe ce cursuri de apă sunt așteptate viituri rapide cu efecte de inundații locale

Alba și alte județe din România vor fi, de la miezul zilei de joi, 27 august 2026, sub incidența unei atenționări hidrologice Cod Galben de inundații.

COD GALBEN

În intervalul 27.08.2026 ora 12:00 – 28.08.2026 ora 10:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni, Niraj (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Nӑsӑud), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita și Mureș), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău – amonte confluenţă cu râul Lotru (județele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu şi Vâlcea), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov şi Teleorman), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – bazin amonte S.H. Nehoiu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H Nehoiu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Brașov, Covasna, Buzău şi Prahova), Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba – amonte S.H. Frunzeni (judeţele: Suceava, Neamţ și Harghita), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget – amonte S.H. Târgu Ocna (judeţele: Harghita, Bacău şi Covasna) și râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Atenționarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Prahova şi Harghita.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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