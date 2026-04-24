Comunicat de presă – 24 aprilie 2026: Anunț lansare proiect „Dezvoltarea firmei ART PROIECT STUDIO S.R.L.”

Comunicat lansare proiect

DATA: 24.04.2026

Dezvoltarea firmei ART PROIECT STUDIO S.R.L.

Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in intensificarea cresterii sustenabile si competitivității economice a firmei in domeniul lucrarilor de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale prin achizitionarea unor utilaje prietenoase cu mediul, crearea de locuri noi de munca, inclusiv prin investitii productive dar si in programe de formare a competentelor pentru specializare inteligenta si tranzitie industriala si antreprenoriat. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta aducerea pe piata a unui proces de executie inovativ prin utilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de executie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, de ultima generatie, investii in instruirea angajatilor si nu il ultimul rand investitii in adaptarea echipamentelor si infrastructuri in vederea accesului persoanelor cu dizabilitati.

PRIORITATEA 1: O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ OS 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive OS 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat Acțiunea 1.4: Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie regională sustenabilă Intervenția 1.4.2: Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Beneficiar: ART PROIECT STUDIO S.R.L

Perioada de implementare: 30-03-2026 – 29-03-2027

Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)

799.052,30 536.563,62

Rezumat proiect și activități:

OBIECTIVE:

1. Dotarea societatii cu mijloace fixe performante, in vederea cresterii gradului de retehnologizare, de recuperare a deseurilor optimizarii procesului de executie si asigurare protejarii mediului inconjurator in urma utilizarii unor mijloace fixe electrice cu emisii poluante zero si a unui Sistem mobil FOTOVOLTAICE prin intermediul carora vom incarca bateriile la scule.

2. Cresterea numarului de angajati, in vederea asigurarii necesarului de personal din cadrul societatii, fapt care conduce la o mai buna gestionare a resurselor umane si investitia in instruirea acestora. Locuri de muncă create (RCR01=1) Numărul de angajați care finalizează programe de formare (RCR98=2).

3. Mentinerea locurilor de munca existente si a celor nou create, cresterea cifrei de afaceri drept urmare a dezvoltarii activitatii, fapt care va conduce la cresterea eficientei si eficacitatii personalului determinand sporirea productivitatii

Activitati:

Activitate 1: Consultanta – Scriere

Activitatea 2: Informare, comunicare si publicitate

Activitatea 3: Raportare

Activitate: 4: Semnarea contractului de finanțare

Activitate 5. Consultanta – managementul investitiei

Activitate: 6. Realizarea investitiei de baza

Activitate: 7. Angajarea de personal

Activitate: 8. Instruirea de personal

Activitate: 9 Audit

Investitia vizata in cadrul prezentului proiect consta in achizitia unor utilaje/echipamente/accesori: Masina de gaurit cu talpa Fierastrau circular Aparat de spalat cu presiune Vibrator de beton Masina de legat armaturi Aparat de sudat Ciocan demolator Combipercutor Rotopercutor Șurubelniță SF6+ Șurubelniță SIW 4AT-22 1/2″+ Șurubelniță SID 6-22+ Șurubelniță SD 5000-22+ Ferăstrău DCH Mașină de șlițuit Polizor unghiular Șlefuitor Ferăstrău circular Ferăstrău pendular Laser multiliniar Laser rotativ Nivelă optică cu telemetru Amestecator mortar/tencuiala Sistem de cofraje Sistem de schele Sistem de panouri fotovoltaice Toaleta adaptata pers cu dizabilitati Acestea fiind esentiale in executarea lucrarilor de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Acestea vor fi amplasate la sediul beneficiarului Una dintre problemele intalnite in acest domeniu o reprezinta tehnologia depasita, cu grad ridicat de poluare, care nu asigura consumuri eficiente de energie, nereusind astfel sa aduca plusvaloare sectorului. Prezentul proiect vizeaza dotarea societatii cu mijloace fixe specifice activitatii de de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale in vederea acoperirii cererii existente in acest domeniu, precum si consolidarea si dezvoltarea sectorului constructiilor prin tehnologii prietenoase cu mediul. Utilajele care fac obiectul prezentei investitii, reprezinta o componenta importanta in derularea fluxului tehnologic aferent lucrarilor de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale , acesta participand aproape la toate etapele procesului, prin urmare achizitionarea acestuia conduce la o imbunatatire semnificativa atat a proceselor de executie, cat si lucrarilor realizate. Utilajele necesara au fost propuse in ideea functionarii in cadrul unui flux, iar acest flux nu va fi unul complet si, in aceste conditii. Investitia mai presupune si instruirea a unui numar de 2 angajati-care vor avea calitatea aceasta la momentul demarari cursurilor de instruire. Realizarea investitiei propuse reprezinta pentru societate sansa dezvoltarii activitatii si aduce numeroase beneficii datorita reducerii costurilor si imbunatatirea calitatii lucrarilor executate.

