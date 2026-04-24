Comunicat de presă – 24 aprilie 2026: Anunț lansare proiect „Dezvoltarea firmei ART PROIECT STUDIO S.R.L.”
DATA: 24.04.2026
Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in intensificarea cresterii sustenabile si competitivității economice a firmei in domeniul lucrarilor de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale prin achizitionarea unor utilaje prietenoase cu mediul, crearea de locuri noi de munca, inclusiv prin investitii productive dar si in programe de formare a competentelor pentru specializare inteligenta si tranzitie industriala si antreprenoriat. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta aducerea pe piata a unui proces de executie inovativ prin utilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de executie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, de ultima generatie, investii in instruirea angajatilor si nu il ultimul rand investitii in adaptarea echipamentelor si infrastructuri in vederea accesului persoanelor cu dizabilitati.
PRIORITATEA 1: O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ OS 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive OS 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat Acțiunea 1.4: Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie regională sustenabilă Intervenția 1.4.2: Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi
Beneficiar: ART PROIECT STUDIO S.R.L
Perioada de implementare: 30-03-2026 – 29-03-2027
Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)
799.052,30 536.563,62
Rezumat proiect și activități:
OBIECTIVE:
1. Dotarea societatii cu mijloace fixe performante, in vederea cresterii gradului de retehnologizare, de recuperare a deseurilor optimizarii procesului de executie si asigurare protejarii mediului inconjurator in urma utilizarii unor mijloace fixe electrice cu emisii poluante zero si a unui Sistem mobil FOTOVOLTAICE prin intermediul carora vom incarca bateriile la scule.
2. Cresterea numarului de angajati, in vederea asigurarii necesarului de personal din cadrul societatii, fapt care conduce la o mai buna gestionare a resurselor umane si investitia in instruirea acestora. Locuri de muncă create (RCR01=1) Numărul de angajați care finalizează programe de formare (RCR98=2).
3. Mentinerea locurilor de munca existente si a celor nou create, cresterea cifrei de afaceri drept urmare a dezvoltarii activitatii, fapt care va conduce la cresterea eficientei si eficacitatii personalului determinand sporirea productivitatii
Activitati:
Activitate 1: Consultanta – Scriere
Activitatea 2: Informare, comunicare si publicitate
Activitatea 3: Raportare
Activitate: 4: Semnarea contractului de finanțare
Activitate 5. Consultanta – managementul investitiei
Activitate: 6. Realizarea investitiei de baza
Activitate: 7. Angajarea de personal
Activitate: 8. Instruirea de personal
Activitate: 9 Audit
Investitia vizata in cadrul prezentului proiect consta in achizitia unor utilaje/echipamente/accesori: Masina de gaurit cu talpa Fierastrau circular Aparat de spalat cu presiune Vibrator de beton Masina de legat armaturi Aparat de sudat Ciocan demolator Combipercutor Rotopercutor Șurubelniță SF6+ Șurubelniță SIW 4AT-22 1/2″+ Șurubelniță SID 6-22+ Șurubelniță SD 5000-22+ Ferăstrău DCH Mașină de șlițuit Polizor unghiular Șlefuitor Ferăstrău circular Ferăstrău pendular Laser multiliniar Laser rotativ Nivelă optică cu telemetru Amestecator mortar/tencuiala Sistem de cofraje Sistem de schele Sistem de panouri fotovoltaice Toaleta adaptata pers cu dizabilitati Acestea fiind esentiale in executarea lucrarilor de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Acestea vor fi amplasate la sediul beneficiarului Una dintre problemele intalnite in acest domeniu o reprezinta tehnologia depasita, cu grad ridicat de poluare, care nu asigura consumuri eficiente de energie, nereusind astfel sa aduca plusvaloare sectorului. Prezentul proiect vizeaza dotarea societatii cu mijloace fixe specifice activitatii de de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale in vederea acoperirii cererii existente in acest domeniu, precum si consolidarea si dezvoltarea sectorului constructiilor prin tehnologii prietenoase cu mediul. Utilajele care fac obiectul prezentei investitii, reprezinta o componenta importanta in derularea fluxului tehnologic aferent lucrarilor de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale , acesta participand aproape la toate etapele procesului, prin urmare achizitionarea acestuia conduce la o imbunatatire semnificativa atat a proceselor de executie, cat si lucrarilor realizate. Utilajele necesara au fost propuse in ideea functionarii in cadrul unui flux, iar acest flux nu va fi unul complet si, in aceste conditii. Investitia mai presupune si instruirea a unui numar de 2 angajati-care vor avea calitatea aceasta la momentul demarari cursurilor de instruire. Realizarea investitiei propuse reprezinta pentru societate sansa dezvoltarii activitatii si aduce numeroase beneficii datorita reducerii costurilor si imbunatatirea calitatii lucrarilor executate.
Știri recente din categoria Economie
Comunicat de presă – 7 aprilie 2026: Finalizare proiect „Digitalizarea societății Transalpina Fan SRL”
COMUNICAT DE PRESĂ Numele proiectului de reformă/investiție: Digitalizarea Societății Trasalpina Fan SRL Numele beneficiarului: TRANSALPINA FAN SRL Obiectivele proiectului: Dotarea cu echipamente IT și soluții software care sa asigure dezvoltarea sustenabilă a Societații Valoarea totală a proiectului: 627.841,04 lei Data începerii și finalizării proiectului: 25.04.2025 – 25.04.2026 Codul proeictului: RUE 3200 https://mfe.gov.rc/pnfr/ https://www.facebook.com/PNRRCficial/ Secțiune […]
Din Sebeș către lume: 10 ani de producție 9G‑TRONIC
Din Sebeș către lume: 10 ani de producție 9G‑TRONIC De 16 ani, prezența Mercedes Benz la Sebeș se remarcă prin performanță industrială constantă și dezvoltarea unor capabilități de producție solide. În ultimul deceniu, locația – Star Assembly – a devenit și un punct cheie pentru asamblarea transmisiei 9G TRONIC, una dintre cele mai avansate cutii […]
Comunicat de presă – 3 aprilie 2026: Lansare proiect „Integrarea Inteligenței Artificiale în Proiectarea și Fabricația de Sisteme Microelectronice pentru Industria Automotive AI-MEMS”
COMUNICAT DE PRESĂ LANSAREA SUBPROIECTULUI „Integrarea Inteligenței Artificiale în Proiectarea și Fabricația de Sisteme Microelectronice pentru Industria Automotive AI-MEMS” UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA lansează oficial subproiectul cu titlul „Integrarea Inteligenței Artificiale în Proiectarea și Fabricația de Sisteme Microelectronice pentru Industria Automotive AI-MEMS”, cod RUE2/24.12.2025, finanțat prin Planul Național de Redresare […]
PLĂȚI de peste 2,5 miliarde de lei pentru beneficiile sociale aferente lunii martie 2026 în România
PLĂȚI de peste 2,5 miliarde de lei pentru beneficiile sociale aferente lunii martie 2026 în România ANPIS a virat fondurile...
Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors
Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors...
VIDEO | Păcănelele au fost interzise în municipiul Blaj: Decizie de ultimă oră în Consiliul Local
Păcănelele au fost interzise în municipiul Blaj: Decizie de ultimă oră în Consiliul Local Consiliul Local Blaj, întrunit în ședință...
VIDEO | Liceul „Petru Maior”, complet renovat și reabilitat la Ocna Mureș. Dotări moderne, pentru ca ,,elevii să învețe și să aibă condiții cât mai bune”. SmartLab, imprimată 3D și ochelari virtuali
Liceul „Petru Maior”, complet renovat și reabilitat la Ocna Mureș. Dotări moderne, pentru ca ,,elevii să învețe și să aibă...
Vârstnic din Blandiana, ÎNȘELAT de un bărbat din Arad: I-ar fi cerut 8.200 de lei pentru lucrări la sistemul pluvial al casei
Vârstnic din Blandiana, ÎNȘELAT de un bărbat din Arad: I-ar fi cerut 8.200 de lei pentru lucrări la sistemul pluvial...
VIDEO | Polițiștii din Blaj, acțiune în mai multe comune din județul Alba: Zeci de persoane duse la sediul unității de poliție și amenzi de peste 17.000 de lei
Polițiștii din Blaj, acțiune în mai multe comune din județul Alba: Zeci de persoane duse la sediul unității de poliție...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...