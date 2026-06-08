Tânăra pianistă Antonia Dogeanu, Premiul I la Concursul Național de Interpretare „Tineri Instrumentiști” de la Târgu Mureș

O nouă performanță remarcabilă a tinerei pianiste Antonia Dogeanu, elevă la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.

Antonia Dogeanu a obținut Premiul I la secțiunea „Pian” în cadrul Concursului Național de Interpretare „Tineri Instrumentiști”, desfășurat la Târgu Mureș, competiție organizată de Colegiul Național de Artă Târgu Mureș.

Concursul „Tineri Instrumentiști” este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate elevilor care studiază instrumente muzicale în cadrul învățământului vocațional din România, reunind anual tineri interpreți din numeroase centre artistice ale țării.

Competiția oferă participanților oportunitatea de a-și demonstra măiestria interpretativă în fața unui juriu alcătuit din profesori și specialiști recunoscuți în domeniul muzical.

Antonia Dogeanu este elevă în clasa a VII-a A la liceul vocațional albaiulian și o are ca profesor îndrumător pe Cecilia Simion.

Foto reprezentativă: arhivă

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