Comunicat de presă | Apulum a redeschis porțile unei tradiții și a reunit peste 1.200 de oameni în familia Ceramistului

Apulum a redeschis porțile unei tradiții și a reunit peste 1.200 de oameni în familia Ceramistului

Peste 1.200 de persoane – angajați, foști angajați, membri ai familiilor acestora, parteneri, colaboratori, oficialităţi și invitați – au participat la Ziua Ceramistului 2026, eveniment prin care Apulum a readus în prim-plan una dintre cele mai frumoase tradiții ale companiei, dedicată oamenilor care, de peste 55 de ani, dau valoare porțelanului românesc.

Într-o atmosferă de sărbătoare, emoție și recunoștință, generații de ceramiști s-au reunit alături de familiile lor pentru a celebra trecutul, prezentul și viitorul unei companii care reprezintă un simbol al municipiului Alba Iulia și cel mai mare producător de porțelan din România și din Europa de Est.

Conducerea Apulum transmite sincere mulțumiri tuturor celor care au fost alături de noi și au transformat această zi într-un moment memorabil.

Mulțumim reprezentanţilor administraţiei locale, Consiliului Judeţean Alba şi Instituţiei Prefectului, mulţumim partenerilor, colaboratorilor, angajaților noștri, foștilor angajați, familiilor acestora și tuturor vizitatorilor care au răspuns invitației noastre. Prezența dumneavoastră ne onorează și confirmă că Apulum este mai mult decât o companie – este o comunitate construită pe respect, profesionalism și valori împărtășite de generații întregi.

Un gând special de apreciere se îndreaptă către copiii prezenți la eveniment, care au adus energie, bucurie și speranță, simbolizând generațiile care vor duce mai departe spiritul Apulum. Pentru ei, organizatorii au amenajat o zonă specială dedicată distracției și creativității, unde s-au desfășurat ateliere de colorat și pictat, activități creative și zone de joacă cu tobogane gonflabile, transformând Ziua Ceramistului într-o adevărată sărbătoare pentru întreaga familie.

Evenimentul a inclus momente de socializare, servirea mesei în aer liber, activități recreative și vizitarea fabricii și a showroom-ului Apulum, oferind participanților ocazia de a descoperi mai îndeaproape istoria, performanța și valorile companiei.

Poate cel mai frumos lucru al acestei zile a fost atmosfera creată de oameni. Le mulțumim tuturor pentru energia pozitivă, pentru zâmbete, pentru revederile emoționante și pentru spiritul extraordinar pe care l-au adus acestui eveniment. Datorită dumneavoastră, Ziua Ceramistului a redevenit o adevărată sărbătoare a comunității Apulum.

Și pentru că fiecare sărbătoare are nevoie și de puțin noroc, mulțumim și ploii că ne-a ocolit, lăsând loc unei zile perfecte, în care oameni, generații și familii au putut să se bucure împreună de această frumoasă tradiție.

Sub tema „Tradiție | Inovație | Recunoștință | Viitor”, ediția din acest an a demonstrat că cea mai valoroasă resursă a companiei rămân oamenii – cei care, prin profesionalism, dedicare și pasiune, transformă zilnic tradiția într-un produs apreciat pe piețele internaționale.

Privind spre viitor, Apulum își continuă strategia de dezvoltare prin investiții în tehnologii moderne, digitalizare, automatizare și sustenabilitate, urmărind reducerea impactului asupra mediului și creșterea eficienței proceselor de producție. Compania își consolidează permanent standardele de calitate și certificările care garantează excelența produselor sale și își propune să dezvolte noi proiecte de investiții care să întărească poziția Apulum pe piețele europene și internaționale.

Prin investiții constante în inovație, responsabilitate față de mediu și dezvoltarea capitalului uman, Apulum își reafirmă angajamentul de a produce porțelan la cele mai înalte standarde și de a rămâne un ambasador al industriei românești în lume.

Ziua Ceramistului 2026 a fost mai mult decât un eveniment. A fost o declarație de recunoștință față de trecut, de respect pentru oamenii care au construit această companie și de încredere într-un viitor pe care îl construim împreună.

Mulțumim tuturor!

55+ ani de tradiție. Oameni care dau formă viitorului. Apulum – Împreună, construim viitorul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI