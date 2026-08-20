Economie

Comunicat de presă – 20 august 2026: Finalizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cadrul Școlii Gimnaziale Săsciori, obiectiv – Grădinița cu Program Normal Sebeșel, comuna Săsciori, județul Alba”

Dana Opruta

Publicat

acum 2 ore

în

De

20 August 2026

 

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

UAT COMUNA Săsciori anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII  GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SEBEȘEL, Comuna SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA”.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – FONDUL LOCAL, titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 2.

Cod proiect: C10-I3-2645
Durata proiectului: 43 de luni
Data de începere: 03.02.2023
Data finalizării: 30.08.2026
 

Obiectivele generale urmărite: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Obiectivul specific urmărit:

  1. Reabilitare moderarată a clădirilor publice – 420 mp

Valoare totală proiect: 1.099.892,59 lei

 

Date de contact:
Persoană de contact: Consilier achiziții publice – Drăghici Daniela
Email: [email protected]

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Economie

Economie

Anunț de participare: Procedură proprie – servicii de catering PNMS Șugag 2026-2027

rlucian

Publicat

acum 10 minute

în

20 august 2026

De

COMUNA ȘUGAG, cu sediul în loc. Șugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, cod poștal 517775, județul Alba, CUI 4562427, telefon 0258 746 177, e-mail [email protected], anunță organizarea unei proceduri proprii pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect: „Furnizare pachet alimentar în cadrul Programului național „Masă sănătoasă” pentru preșcolarii și elevii Grădiniței cu Program Normal […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă – 19 august 2026: Finalizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cadrul Școlii Gimnaziale Săsciori, obiectiv – Grădinița cu Program Normal Sebeșel, comuna Săsciori, județul Alba”

Dana Opruta

Publicat

acum o zi

în

19 august 2026

De

19 August 2026   Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”   UAT COMUNA Săsciori anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII  GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SEBEȘEL, Comuna SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA”. Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, […]

Citește mai mult

Economie

Anunț de mediu: decizie etapa de încadrare pentru actualizare PUG oraș Cugir

Dana Opruta

Publicat

acum 2 zile

în

18 august 2026

De

Anunț decizie etapa de încadrare pentru actualizare PUG oraș Cugir. ORAȘUL CUGIR, cu sediul in str. I.L. Caragiale, nr. 1, oraș CUGIR, jud. Alba, titular a PUG „Actualizarea planului urbanistic general al orașului Cugir și al localităților Componente: Călene, Mugești, Bucuru, Bocșitura, Goașele, Fețeni, Vinerea și integrarea informațiilor de planifcare teritorială într-un sistem informatic GIS […]

Citește mai mult