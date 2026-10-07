Reguli noi pentru motocicliști în trafic: Vor putea circula pe benzile de autobuz și vor putea trece printre mașinile oprite la semafor. Locuri speciale în parcările publice

Motocicliștii și conducătorii de mopede din România vor putea circula pe benzile rezervate transportului public și vor putea înainta printre mașinile oprite la semafor, în anumite condiții. Noile reguli sunt prevăzute într-un proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților, for decizional, cu 238 de voturi „pentru”, trei „împotrivă” și 15 abțineri.

Actul normativ modifică și completează OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce mai multe măsuri care au ca obiectiv fluidizarea traficului, informează Agerpes.

Motocicletele vor putea intra pe benzile pentru transportul public

Una dintre principalele schimbări le permite conducătorilor de motociclete și mopede să circule pe benzile destinate transportului public de persoane, în condițiile stabilite de administratorul drumului.

Totodată, aceștia vor putea avansa între sau pe lângă coloanele de autovehicule oprite la semafor ori la barierele trecerilor la nivel cu calea ferată, cu respectarea condițiilor de siguranță.

Proiectul introduce și noțiunea de „spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede”. Acesta va fi amenajat înaintea marcajului transversal de oprire de la intrarea în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată dotate cu bariere sau semibariere.

Spațiul va fi marcat perpendicular pe axa drumului, pe întreaga lățime a acestuia, și va avea o lungime de trei metri, calculată de la marcajul transversal de oprire.

Condiții pentru depășirea coloanelor oprite

Un alt amendament stabilește condițiile în care bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele vor putea depăși coloanele de vehicule staționate la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată.

Manevra va fi permisă dacă există suficient spațiu lateral și dacă nu sunt împiedicate manevrele celorlalți participanți la trafic. În plus, viteza nu va putea depăși 20 km/h.

Locuri speciale pentru motociclete în parcările publice

Proiectul stabilește și o serie de obligații pentru autoritățile administrației publice locale. Acestea vor trebui să ia măsuri pentru amenajarea trotuarelor și drumurilor laterale destinate pietonilor, vehiculelor cu tracțiune animală și tractoarelor.

În toate parcările publice cu cel puțin șase locuri pentru autoturisme vor trebui amenajate și locuri dedicate motocicletelor și mopedelor.

Autoritățile locale vor avea în vedere, de asemenea, realizarea unor spații de siguranță pentru motociclete și mopede în zonele cu trafic intens, a pistelor pentru biciclete și a benzilor rezervate transportului public pe drumurile pe care le administrează. Amenajările vor trebui realizate conform standardelor și reglementărilor tehnice și vor necesita avizul Poliției Rutiere.

Deputat UDMR: „Înseamnă timp câştigat, bani economisiţi”

Deputatul UDMR Andrei Molnar a afirmat că motocicliștii din România așteaptă „cu sufletul la gură” adoptarea proiectului și a susținut că schimbările ar putea aduce beneficii inclusiv pentru traficul din orașe.

„Înseamnă timp câştigat, bani economisiţi prin consum mai mic de combustibil, precum şi un aer mai curat în oraşele noastre. Acest proiect nu este doar despre motociclişti. (…) Dacă în urma modificărilor cuprinse în acest proiect doar unul din zece şoferi va alege să se deplaseze cu un moped sau cu o motocicletă, acest proiect şi-a atins scopul”, a transmis deputatul.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice fusese adoptat anterior de Senat, iar Camera Deputaților este forul decizional.

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