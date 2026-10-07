Reguli noi pentru motocicliști în trafic: Vor putea circula pe benzile de autobuz și vor putea trece printre mașinile oprite la semafor. Locuri speciale în parcările publice
Reguli noi pentru motocicliști în trafic: Vor putea circula pe benzile de autobuz și vor putea trece printre mașinile oprite la semafor. Locuri speciale în parcările publice
Motocicliștii și conducătorii de mopede din România vor putea circula pe benzile rezervate transportului public și vor putea înainta printre mașinile oprite la semafor, în anumite condiții. Noile reguli sunt prevăzute într-un proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților, for decizional, cu 238 de voturi „pentru”, trei „împotrivă” și 15 abțineri.
Actul normativ modifică și completează OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce mai multe măsuri care au ca obiectiv fluidizarea traficului, informează Agerpes.
Motocicletele vor putea intra pe benzile pentru transportul public
Una dintre principalele schimbări le permite conducătorilor de motociclete și mopede să circule pe benzile destinate transportului public de persoane, în condițiile stabilite de administratorul drumului.
Totodată, aceștia vor putea avansa între sau pe lângă coloanele de autovehicule oprite la semafor ori la barierele trecerilor la nivel cu calea ferată, cu respectarea condițiilor de siguranță.
Proiectul introduce și noțiunea de „spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede”. Acesta va fi amenajat înaintea marcajului transversal de oprire de la intrarea în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată dotate cu bariere sau semibariere.
Spațiul va fi marcat perpendicular pe axa drumului, pe întreaga lățime a acestuia, și va avea o lungime de trei metri, calculată de la marcajul transversal de oprire.
Condiții pentru depășirea coloanelor oprite
Un alt amendament stabilește condițiile în care bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele vor putea depăși coloanele de vehicule staționate la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată.
Manevra va fi permisă dacă există suficient spațiu lateral și dacă nu sunt împiedicate manevrele celorlalți participanți la trafic. În plus, viteza nu va putea depăși 20 km/h.
Locuri speciale pentru motociclete în parcările publice
Proiectul stabilește și o serie de obligații pentru autoritățile administrației publice locale. Acestea vor trebui să ia măsuri pentru amenajarea trotuarelor și drumurilor laterale destinate pietonilor, vehiculelor cu tracțiune animală și tractoarelor.
În toate parcările publice cu cel puțin șase locuri pentru autoturisme vor trebui amenajate și locuri dedicate motocicletelor și mopedelor.
Autoritățile locale vor avea în vedere, de asemenea, realizarea unor spații de siguranță pentru motociclete și mopede în zonele cu trafic intens, a pistelor pentru biciclete și a benzilor rezervate transportului public pe drumurile pe care le administrează. Amenajările vor trebui realizate conform standardelor și reglementărilor tehnice și vor necesita avizul Poliției Rutiere.
Deputat UDMR: „Înseamnă timp câştigat, bani economisiţi”
Deputatul UDMR Andrei Molnar a afirmat că motocicliștii din România așteaptă „cu sufletul la gură” adoptarea proiectului și a susținut că schimbările ar putea aduce beneficii inclusiv pentru traficul din orașe.
„Înseamnă timp câştigat, bani economisiţi prin consum mai mic de combustibil, precum şi un aer mai curat în oraşele noastre. Acest proiect nu este doar despre motociclişti. (…) Dacă în urma modificărilor cuprinse în acest proiect doar unul din zece şoferi va alege să se deplaseze cu un moped sau cu o motocicletă, acest proiect şi-a atins scopul”, a transmis deputatul.
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice fusese adoptat anterior de Senat, iar Camera Deputaților este forul decizional.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Cum pot fi aduse în legalitate construcțiile fără autorizație: Ce este noua autorizație de regularizare. Ce construcții pot fi făcute fără autorizație
Cum pot fi aduse în legalitate construcțiile fără autorizație: Ce este noua autorizație de regularizare. Ce construcții pot fi făcute fără autorizație Proprietarii din România care au ridicat construcții fără autorizație de construire sau au executat lucrări diferite de cele prevăzute în autorizația existentă au la dispoziție, în anumite condiții, un nou mecanism pentru intrarea […]
CCR, o nouă amânare în cazul sesizării lui Grindeanu privind programul SAFE de 16 miliarde de euro. Care este miza deciziei Curții Constituționale
CCR, o nouă amânare în cazul sesizării lui Grindeanu privind programul SAFE de 16 miliarde de euro. Care este miza deciziei Curții Constituționale Curtea Constituţională a amânat miercuri, 7 octombrie 2026, pentru data de 21 octombrie, propunţarea asupra sesizării depuse de Sorin Grindeanu privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament, […]
Sesizarea lui Ilie Bolojan în cazul restanţelor salariale ale magistraţilor, respinsă de CCR. Urmează pronunţarea în procesul pentru restanţele de 4,8 miliarde de lei
Sesizarea lui Ilie Bolojan în cazul restanţelor salariale ale magistraţilor, respinsă de CCR. Urmează pronunţarea în procesul pentru restanţele de 4,8 miliarde de lei Curtea Constituţională a decis miercuri, 7 octombrie 2026, că între Guvern şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a existat un conflict juridic de natură constituţională în ceea ce priveşte […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum pot fi aduse în legalitate construcțiile fără autorizație: Ce este noua autorizație de regularizare. Ce construcții pot fi făcute fără autorizație
Cum pot fi aduse în legalitate construcțiile fără autorizație: Ce este noua autorizație de regularizare. Ce construcții pot fi făcute...
Reguli noi pentru motocicliști în trafic: Vor putea circula pe benzile de autobuz și vor putea trece printre mașinile oprite la semafor. Locuri speciale în parcările publice
Reguli noi pentru motocicliști în trafic: Vor putea circula pe benzile de autobuz și vor putea trece printre mașinile oprite...
Știrea Zilei
Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost lansată licitația pentru execuția lucrărilor
Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost...
Primăria Alba Iulia caută un organizator pentru Târgul de Crăciun și Târgul de Paște în Cetate, pe următorii patru ani: Selecție de oferte lansată
Primăria Alba Iulia caută un organizator pentru Târgul de Crăciun și Târgul de Paște în Cetate, pe următorii patru ani:...
Curier Județean
Video | Mica variantă ocolitoare a Blajului: De când se va putea circula pe acest drum care „evită” bariera de la Crăciunelu de Jos
Video | Mica variantă ocolitoare a Blajului: De când se va putea circula pe acest drum care „evită” bariera de...
Din 12 octombrie 2026, lucrări pe mai multe străzi din Alba Iulia: Vor fi înlocuite conductele și branșamentele de gaze naturale
Din 12 octombrie 2026, lucrări pe mai multe străzi din Alba Iulia: Vor fi înlocuite conductele și branșamentele de gaze...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...