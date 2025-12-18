Comunicat de presă 18 decembrie 2025: ANUNȚ FINALIZARE PROIECT „Construire locuințe sociale”, cod SMIS 143516
DATA: 18 Decembrie 2025
ANUNȚ FINALIZARE PROIECT
Proiectul „Construire locuințe sociale”, cod SMIS 143516 a contribuit la realizarea obiectivului priorității de investiție 9.1 (Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate), întrucât construirea și atribuirea către persoane defavorizate a unităților locative va avea ca efect reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.
Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.
Valoarea totală a proiectului este de 9.865.753,29 lei, din care 3.126.232,33 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Proiectul s-a derulat în perioada 10.11.2021 – 31.12.2025.
Obiectivul general al proiectului:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL Sebeș prin promovarea dezvoltării resurselor umane și a incluziunii sociale prin asigurarea de locuințe pentru persoanele defavorizate, deservind grupurile sociale care au cea mai mare nevoie de o locuință și asigurând faptul ca locuințele sociale contribuie la bunăstarea socială a acestora.
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1: Îmbunătățirea sistemului de locuire și creșterea calității spațiului public de la nivelul municipiului Sebeș prin edificarea unor locuințe sociale destinate grupurilor defavorizate.
OS2: Creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea infrastructurii de locuire din municipiul Sebeș.
