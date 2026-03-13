Comunicat de presă – 13 martie 2026: Anunț încheiere proiect „Actualizarea în format GIS a planului de amenajare a teritoriului județean Alba”
COMUNICAT DE PRESĂ
13.03.2026
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Anunț încheiere proiect „ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN ALBA”
Proiectul „ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN ALBA”, Cerere de finanțare nr. C10-I4-6/16.05.2022, Contract de finanțare nr. 129189/16.11.2022, Componenta C10-Fondul Local, Investiția I.4-Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu o valoare totală finală de 1.418.173,12 lei inclusiv TVA (valoare eligibilă 1.388.349,08 lei inclusiv TVA, din care 1.166.679,90 lei fără TVA şi TVA eligibil 221.669,18 lei), a fost finalizat la data de 11.03.2026.
Rolul acestui proiect este de a oferi Consiliului Județean Alba un instrument de planificare multisectorială și integrată a investițiilor pentru asigurarea dezvoltării durabile a teritoriului județean. Aceasta contribuie la formularea, pe baza unei analize multicriteriale a situației existente, a unui set coerent de politici – programe – proiecte, cu caracter explicit spațial, care să asigure un echilibru între valorificarea resurselor de teren și atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Prin acest document sunt stabilite zonele care pot susține dezvoltarea urbană, industrială sau turistică, dar și ariile care necesită protecție, fie că vorbim despre spații naturale, terenuri agricole valoroase sau zone cu patrimoniu construit. Această delimitare clară contribuie la prevenirea conflictelor de utilizare a terenurilor și la reducerea presiunii asupra mediului.
Prevederile noului PATJ Alba, odată aprobat, devin obligatorii pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism de rang inferior (PUG, PUZ, PUD). PATJ-ul se actualizează la un interval de 10 ani.
Date de contact beneficiar:
Municipiul Alba Iulia, Str. Mihai Viteazu nr. 11,
județul Alba, cod postal 510118, România
Tel/Fax 0258813380/0258813325, Mail: [email protected]
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Economie
Anunț finalizare proiect: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale «Ioan Maiorescu» Bucerdea Grânoasă, județul Alba”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” -anunț finalizare proiect- UAT Comuna Bucerdea Grânoasă anunță finalizarea cu succes a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale «Ioan Maiorescu» Bucerdea Grânoasă, județul Alba”, cod proiect F-PNRR-Dotări-2023-2637, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul VI: […]
Anunț privind începerea proiectului cu titlul: „DIGITALIZAREA ACTIVITATII ADORJAN PAVING SOLUTIONS SRL”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru Romînia modernă și reformată” Anunț privind începerea proiectului cu titlul: „DIGITALIZAREA ACTIVITATII ADORJAN PAVING SOLUTIONS SRL” Numele beneficiarului: ADORJAN PAVING SOLUTIONS S.R.L. ADORJAN PAVING SOLUTIONS S.R.L., cod de identificare fiscală RO37524136, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2017000759263, cu sediul social în Judetul Mures, oras Sat Livezeni, […]
Comunicat de presă – 16 februarie 2026: Canalizare modernă și alimentare cu apă îmbunătățită pentru comunitățile din Blaj, Sâncel, Cistei, Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos
Comunicat de presă 16 februarie 2026 S.C. APA CTTA S.A. Alba, operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, derulează investiții majore pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, în cadrul Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014–2020 – Etapa II”, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează
WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează WhatsApp a...
Cumplit! Scumpire cu aproape 57% a energiei electrice în România în februarie 2026: Date oficiale
Scumpire cu aproape 57% a energiei electrice în România în februarie 2026 Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026...
Știrea Zilei
FOTO | Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în concediu medical
Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în...
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Science
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă...
Curier Județean
VIDEO | Jandarmii din Alba au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină: ,,Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi ajutor persoanelor aflate în nevoie”
Jandarmii din Alba au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină: ,,Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi...
VIDEO | Daniel Constantin, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior: Vom prezenta mai „agresiv” oportunitățile economice ale județului Alba pe plan internațional
Daniel Constantin, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior: Vom prezenta mai „agresiv” oportunitățile economice ale județului Alba pe...
Politică Administrație
FOTO | Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul soluțiilor tradiționale”
Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul...
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Opinii Comentarii
13 MARTIE: Ziua Mondială a SOMNULUI. 45% din populaţia lumii suferă de tulburări de somn
13 MARTIE: Ziua Mondială a SOMNULUI. 45% din populaţia lumii suferă de tulburări de somn În 13 martie, este celebrată...
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...