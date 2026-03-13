Comunicat de presă – 13 martie 2026: Anunț încheiere proiect „Actualizarea în format GIS a planului de amenajare a teritoriului județean Alba”

Economie

COMUNICAT DE PRESĂ

13.03.2026

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 Anunț încheiere proiect „ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN ALBA”

 

Proiectul „ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN ALBA”, Cerere de finanțare nr. C10-I4-6/16.05.2022, Contract de finanțare nr. 129189/16.11.2022, Componenta C10-Fondul Local, Investiția I.4-Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu o valoare totală finală de 1.418.173,12 lei inclusiv TVA (valoare eligibilă 1.388.349,08 lei inclusiv TVA, din care 1.166.679,90 lei fără TVA şi TVA eligibil 221.669,18 lei), a fost finalizat la data de 11.03.2026.

Rolul acestui proiect este de a oferi Consiliului Județean Alba un instrument de planificare multisectorială și integrată a investițiilor pentru asigurarea dezvoltării durabile a teritoriului județean. Aceasta contribuie la formularea, pe baza unei analize multicriteriale a situației existente, a unui set coerent de politici – programe – proiecte, cu caracter explicit spațial, care să asigure un echilibru între valorificarea resurselor de teren și atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Prin acest document sunt stabilite zonele care pot susține dezvoltarea urbană, industrială sau turistică, dar și ariile care necesită protecție, fie că vorbim despre spații naturale, terenuri agricole valoroase sau zone cu patrimoniu construit. Această delimitare clară contribuie la prevenirea conflictelor de utilizare a terenurilor și la reducerea presiunii asupra mediului.

Prevederile noului PATJ Alba, odată aprobat, devin obligatorii pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism de rang inferior (PUG, PUZ, PUD).  PATJ-ul se actualizează la un interval de 10 ani.

Date de contact beneficiar:

Municipiul Alba Iulia, Str. Mihai Viteazu nr. 11,
județul Alba, cod postal 510118, România
Tel/Fax 0258813380/0258813325, Mail: [email protected]

