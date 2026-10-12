Comunicat de presă – 12 octombrie 2026: Lansare proiect „Local Connectivity Cugir-Șibot”

Comunicat lansare proiect

Local Connectivity Cugir-Șibot

Scopul proiectului: Proiectul vizează testarea și implementarea serviciilor publice digitale, alături de interconectarea și interoperabilitatea instituțională, pentru a îmbunătăți relația dintre instituțiile publice.

Beneficiar: PARTENERIAT ÎNTRE UAT ORAȘUL CUGIR ȘI UAT COMUNA ȘIBOT, AVÂND DREPT LIDER DE PARTENERIAT UAT ORAȘUL CUGIR

Perioada de implementare: 07.08.2026-07.12.2029

Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)

2.575.408,53 2.001.976,42

Rezumat proiect și activități:

Proiectul „Local Connectivity Cugir-Șibot” face parte din viziunea strategică a Regiunii Centru, având ca obiectiv crearea unei comunități locale mai curate și mai atractive, benefice atât pentru locuitori, cât și pentru turiști. Acesta urmărește să susțină o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare, în care protecția mediului și utilizarea sustenabilă a resurselor sunt priorități de bază. De asemenea, urmărește creșterea nivelului de digitalizare la nivel local, atât în fiecare UAT, cât și între membrii parteneriatului. Proiectul își propune să ușureze accesul cetățenilor din Cugir și Șibot la serviciile publice prin digitalizare. Prin testarea și implementarea de soluții digitale inovatoare, proiectul urmărește să îmbunătățească semnificativ calitatea serviciilor oferite și să crească numărul celor care le accesează online.

Obiectivul general al proiectului va fi îndeplinit prin atingerea următoarelor obiective specifice:

1. Crearea unei platforme unificate de servicii publice care să permită cetățenilor să acceseze o gamă largă de servicii într-un singur loc și cu o singură autentificare.

2. Dezvoltarea unui sistem de identitate electronică sigur și ușor de utilizat.

3. Optimizarea proceselor interne ale instituțiilor pentru a facilita schimbul de date și a îmbunătăți eficiența administrativă.

4. Implementarea de soluții de inteligență artificială pentru a personaliza serviciile oferite și a îmbunătăți experiența cetățenilor. Implementarea acestui proiect va aduce multiple avantaje atât cetățenilor, cât și administrației publice locale: Servicii publice digitale eficiente și accesibile 24/7: Cetățenii și mediul de afaceri se vor bucura de servicii publice digitale de înaltă calitate, disponibile non-stop.

5. Reducerea birocrației și creșterea transparenței: Procesele administrative vor fi simplificate semnificativ, iar accesul la informații va fi mai facil.

6. Protecția datelor și conformitatea cu legislația: Securitatea și confidențialitatea datelor vor fi garantate, iar administrația va respecta toate reglementările în vigoare.

7. Îmbunătățirea eficienței instituționale: Prin digitalizarea completă a proceselor, se vor reduce semnificativ costurile și timpul necesar pentru rezolvarea cererilor.

8. Dezvoltarea competențelor digitale: Angajații administrației publice vor beneficia de programe de training pentru a se adapta la noile tehnologii și a oferi servicii de calitate.

9. Îmbunătățirea colaborării interinstituționale: Schimbul de date între instituții va fi mai rapid și mai sigur, facilitând luarea deciziilor la nivel local.

Valoarea și finanțarea proiectului:

Investiția este finanțată de Uniunea Europeană cu cofinanțare de la Bugetul de Stat și bugetul local al Orașului Cugir și Comunei Șibot, prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Autoritate de Management, prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, Prioritatea 2 „O regiune digitală”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.575.408,53 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor FEDR 2.001.976,42 lei la care se adaugă 306.184,63 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat, contribuția proprie de 47.105,33 lei și valoarea neeligibilă a proiectului de 220.142,15 lei.

Finalizarea proiectului este estimată la data de 07.12.2029.

Implementarea acestui proiect va asigura alinierea administrației locale din orașul Cugir și a comunei Șibot la strategiile europene privind digitalizarea administrației publice a Uniunii Europene, contribuind astfel la realizarea obiectivelor europene în domeniul digitalizării.

Soluțiile propuse prin proiect vor inova procesele interne ale primăriei dar și interacțiunea dintre cetățeni și primărie.

Rezultate / indicatori de impact:

• Implementarea identității electronice certificate. Se estimează că minim 10% din populația celor două orașe va deține o astfel de identitate până în anul 2027.

• Digitalizarea completă a proceselor și serviciilor publice.

• Cetățenii vor beneficia de acces rapid și facil la serviciile publice, fie online, fie la ghișeu, în funcție de preferințe

Informații suplimentare:

Primăria Orașului Cugir – lider: loc. Cugir, str. I.L. Caragiale, nr. 1, jud. Alba, telefon: 0258-751.001, [email protected]

Primăria Comunei Șibot – partener: loc. Șibot, str. Principală, nr. 153, jud. Alba, telefon: 0258-760.001,

[email protected]

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