Ştirea zilei

VIDEO | Mai multe clădiri sunt demolate într-o comună de munte din Alba: Va fi amenajat un nou centru civic, cu parcări și un loc de agrement pentru copii

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Mai multe clădiri sunt demolate într-o comună de munte din Alba: Va fi amenajat un nou centru civic

Au început lucrările pentru amenajarea noului centru civic din fața sediului primăriei, au anunțat, joi, 19 februarie 2026, reprezentanții administrației locale din comuna Lupșa din județul Alba.

„Este o zonă care ne dorim să fie funcțională și utilă pentru cetățenii care vin cu treburi la primărie, dar și să înfrumusețeze centrul comunei.

Pentru început, demolăm clădirile care, potrivit expertizei tehnice efectuate, nu mai pot fi reabilitate, iar în locul lor vom construi o piațetă, un nou corp al Muzeului Etnografic „Pamfil Albu” Lupșa, dar și o sală pentru evenimente culturale și pentru întâlniri ale comunității.

De asemenea, vom amenaja și ceea ce lipsește acum în centrul administrativ al comunei – parcări pentru cetățeni și un loc de agrement pentru copii.

Este un proiect amplu prin care vrem să oferim imaginea pe care o merită centrul comunei noastre, un loc care să fie o mândrie pentru noi toți.

Comuna Lupșa merită un centru civic pentru întreaga comunitate”, au precizat reprezentanții Primăriei Comunei Lupșa din Munții Apuseni.

foto: Primăria Comunei Lupșa

video: Lupșenii / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Consiliul Local Alba Iulia A APROBAT contractarea unui împrumut de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

19 februarie 2026

De

Consiliul Local Alba Iulia A APROBAT contractarea unui împrumut de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare Întrunit în ședință ordinară, joi, 19 februarie 2026, Consiliul Local Alba Iulia A APROBAT contractarea unui împrumut de de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

18 februarie 2026

De

Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare Judecătorii Curții Constituționale (CCR) au decis miercuri, 18 februarie 2026, după cinci amânări anterioare, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Acum, urmează ca proiectul propus de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

18 februarie 2026

De

Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă” O mare parte dintre edilii din Munții Apuseni au semnat un memoriu comun prin care solicită Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu” să se delimiteze public de afirmațiile președintelui organizației, Irimie Popa, care în ieșiri publice i-a catalogat pe […]

Citește mai mult