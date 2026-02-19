VIDEO | Mai multe clădiri sunt demolate într-o comună de munte din Alba: Va fi amenajat un nou centru civic, cu parcări și un loc de agrement pentru copii
Mai multe clădiri sunt demolate într-o comună de munte din Alba: Va fi amenajat un nou centru civic
Au început lucrările pentru amenajarea noului centru civic din fața sediului primăriei, au anunțat, joi, 19 februarie 2026, reprezentanții administrației locale din comuna Lupșa din județul Alba.
„Este o zonă care ne dorim să fie funcțională și utilă pentru cetățenii care vin cu treburi la primărie, dar și să înfrumusețeze centrul comunei.
Pentru început, demolăm clădirile care, potrivit expertizei tehnice efectuate, nu mai pot fi reabilitate, iar în locul lor vom construi o piațetă, un nou corp al Muzeului Etnografic „Pamfil Albu” Lupșa, dar și o sală pentru evenimente culturale și pentru întâlniri ale comunității.
De asemenea, vom amenaja și ceea ce lipsește acum în centrul administrativ al comunei – parcări pentru cetățeni și un loc de agrement pentru copii.
Este un proiect amplu prin care vrem să oferim imaginea pe care o merită centrul comunei noastre, un loc care să fie o mândrie pentru noi toți.
Comuna Lupșa merită un centru civic pentru întreaga comunitate”, au precizat reprezentanții Primăriei Comunei Lupșa din Munții Apuseni.
foto: Primăria Comunei Lupșa
video: Lupșenii / Facebook
