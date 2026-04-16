Compartimentul Registrul Agricol, mutat în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia: „Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească soluții rapide, într-un singur loc, fără timp pierdut și fără deplasări inutile”

Începând de joi, 16 aprilie 2026, Compartimentul Registrul Agricol funcționează în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia, iar serviciile oferite de Biroul Unic vor fi disponibile și aici.

„Am luat această decizie pornind de la sesizările primite privind timpii mari de așteptare și din dorința de a face interacțiunea cu serviciile Primăriei cât mai ușoară și eficientă.

Ce aduce nou această schimbare

timp mai scurt pentru clarificarea situației fiscale

reducerea perioadei de așteptare pentru programările online

mai puține drumuri între sediile Primăriei

acces mai simplu la serviciile Direcției de Venituri, Registrului Agricol, Biroului Unic și Biroului de Registratură

servicii mai bine organizate și mai aproape de cetățeni

un plus de confort și eficiență în rezolvarea solicitărilor

Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească soluții rapide, într-un singur loc, fără timp pierdut și fără deplasări inutile.

Rămânem permanent orientați spre nevoile comunității și continuăm să facem schimbări care să aducă mai multă eficiență și mai multă satisfacție în relația cu administrația locală”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

foto: arhiva

