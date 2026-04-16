Compartimentul Registrul Agricol, mutat în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia: „Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească soluții rapide, într-un singur loc, fără timp pierdut și fără deplasări inutile”

Ioana Oprean

Începând de joi, 16 aprilie 2026, Compartimentul Registrul Agricol funcționează în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia, iar serviciile oferite de Biroul Unic vor fi disponibile și aici. 

„Am luat această decizie pornind de la sesizările primite privind timpii mari de așteptare și din dorința de a face interacțiunea cu serviciile Primăriei cât mai ușoară și eficientă.

Ce aduce nou această schimbare

  • timp mai scurt pentru clarificarea situației fiscale
  • reducerea perioadei de așteptare pentru programările online
  • mai puține drumuri între sediile Primăriei
  • acces mai simplu la serviciile Direcției de Venituri, Registrului Agricol, Biroului Unic și Biroului de Registratură
  • servicii mai bine organizate și mai aproape de cetățeni
  • un plus de confort și eficiență în rezolvarea solicitărilor

Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească soluții rapide, într-un singur loc, fără timp pierdut și fără deplasări inutile.

Rămânem permanent orientați spre nevoile comunității și continuăm să facem schimbări care să aducă mai multă eficiență și mai multă satisfacție în relația cu administrația locală”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și momente artistice. Programul complet

15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și recitaluri. Programul complet Programe artistice, recitaluri și momente dedicate tradițiilor locale sunt câteva dintre momentele pregătite de organizatori cu ocazia Zilelor Băilor Sărate de la Ocna Mureș. Manifestările vor debuta în 15 mai, cu o expoziție de […]

16 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

16 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează joi, 16 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Adolescent de 17 ani, din Daia Română, cercetat de polițiști: A condus un tractor fără a avea permis de conducere și cu remorca neînmatriculată  

Adolescent de 17 ani, din Daia Română, cercetat de polițiști: A condus un tractor fără a avea permis de conducere și cu remorca neînmatriculată Un adolescent de 17 ani, din Daia Română, este cercetat de polițiști după ce a condus un tractor fără a avea permis de conducere și cu remorca neînmatriculată. Potrivit IPJ Alba, […]

