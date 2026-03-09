Comisia Europeană a aprobat transferul a 522 de milioane de euro către Programul Sănătate 2021-2027, pentru finalizarea a 9 spitale noi: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, printre beneficiari

Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, a anunțat, luni, 9 martie 2026, că s-a aprobat transferul a 522 de milioane de euro către Programul Sănătate 2021-2027 „pentru a ne asigura că România va putea finaliza nouă spitale noi”.

Investiţiile au fost preluate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Ca urmare a modificării, perioada de eligibilitate pentru întregul Program de Sănătate s-a extins de la 31 decembrie 2029 la 31 decembrie 2030”, a precizat Roxana Mînzatu

Potrivit Roxanei Mînzatu, unităţile medicale care vor beneficia de această finanţare sunt:

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea,

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,

– Institutul Regional de Oncologie Timişoara,

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău,

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş,

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui,

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu,

– Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” din Piteşti,

– Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din Bucureşti.

„De asemenea, în cadrul componentelor finanţate prin ESF+ va fi introdusă şi o nouă măsură pentru sănătatea reproductivă, în valoare de 16,1 milioane de euro, destinată sprijinirii tratamentelor de fertilizare in vitro pentru grupuri vulnerabile. Spitalele au fost selectate de către autorităţile române şi au fost prioritizate în funcţie de stadiul implementării, obiectivul fiind îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale esenţiale şi la îngrijiri de calitate”, a mai anunțat oficialul european, conform News.ro.

Noul corp de spital, aflat în construcție la Alba Iulia, va găzdui secțiile de oncologie medicală, radioterapie, hematologie, îngrijiri paliative și cardiologie intervențională și va avea heliport în zona superioară, pentru transferul rapid al pacienților în situații de urgență.

În prezent, investiția este realizată în proporție de 62%, iar lucrările se desfășoară conform graficului, au anunțat, miercuri, 4 martie 2026, reprezentanții unității medicale din Alba Iulia.

În ultimele luni, fluxul financiar necesar continuării șantierului a fost asigurat de Consiliul Județean Alba, instituție în subordinea căreia funcționează spitalul.

Proiectul a fost inițiat prin finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență și a fost ulterior etapizat și transferat pe Programul Operațional Sănătate 2021–2027. Valoarea totală a finanțării nerambursabile pentru proiectare, execuție și dotare este de aproximativ 55 de milioane de euro. Lucrările au început la începutul anului 2025 și urmează să fie finalizate în cursul acestui an. Investiția vizează construirea unui corp nou pentru spitalizare continuă, cu o capacitate de 90 de paturi, desfășurat pe o suprafață totală de 8.076 mp. Clădirea este amplasată în curtea spitalului și va fi conectată de celelalte corpuri printr-un tunel de legătură. Structura funcțională a clădirii este gândită astfel: • Subsol – departament de radioterapie (dotat cu echipamente specifice), spații tehnice, vestiare și adăpost de protecție civilă;

• Parter – internări, spitalizare de zi și ambulatoriu;

• Etajul 1 – hematologie (10 paturi) și zonă de chimioterapie pentru spitalizare de zi (31 de locuri);

• Etajul 2 – radioterapie (25 de paturi);

• Etajul 3 – oncologie medicală (30 de paturi);

• Etajul 4 – îngrijiri paliative (25 de paturi);

• Etajul 5 – cardiologie intervențională;

• Partea superioară – heliport medical. Proiectul include și un ambulatoriu cu 4 cabinete de consultații, 4 săli de tratament, registratură și spații auxiliare. Din punct de vedere al dotărilor, secția de cardiologie intervențională va beneficia de un angiograf și echipamente conexe. Pentru tratamentele oncologice vor fi instalate două acceleratoare liniare și un simulator CT, necesare efectuării radioterapiei la standarde moderne. Clădirea va integra soluții eficiente energetic și surse regenerabile – panouri fotovoltaice și solare, centrale de tratare a aerului cu recuperatoare de căldură, sisteme de încălzire și răcire performante și un sistem BMS pentru monitorizarea și optimizarea consumurilor (HVAC, iluminat, curenți slabi). Investiția va îmbunătăți considerabil calitatea serviciilor medicale oferite pacienților cu afecțiuni oncologice și cardiovasculare. Radioterapia este o metodă esențială în tratamentul diferitelor tipuri de cancer. Ea utilizează radiații pentru a distruge celulele canceroase sau pentru a încetini creșterea acestora. Analiza datelor privind bolnavii cu patologie oncologică în evidența Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a relevat necesitatea de dezvoltare a serviciilor medicale în specialitatea oncologie, hematologie, precum și nevoia de dezvoltare a serviciului de radioterapie în cadrul unității medicale. Cardiologia intervențională se referă la proceduri minim invazive care sunt utilizate în tratamentul bolilor cardiovasculare, precum intervenția de angioplastie coronariană cu sau fără implantarea de stenturi și arteriografia periferică. Această secție le permite medicilor să diagnosticheze și să trateze rapid și eficient pacienții cu urgențe cardiace cum ar fi infarctul miocardic acut, unde timpul de intervenție constituie un factor important în evoluția favorabilă a acestuia. Înființarea secției de cardiologie intervențională ar permite rezolvarea mai multor patologii în cadrul spitalului (precum patologia coronariană acută/cronică, patologia arterială periferică, tulburări de conducere intracardiacă), astfel încât numărul pacienților care trebuie transferați în alte centre să scadă semnificativ.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

