Comisia de Administrație Publică a Camerei Deputaților, în ședință de lucru la Alba Iulia

În perioada 12-14 noiembrie a.c., lucrările Comisiei de Administrație Publica și Amenjarea Teritoriului a Camerei Deputatilor vor avea loc in Capitala de suflet a tuturor romanilor, Alba Iulia. Acest lucru este posibil ca urmare a aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputatilor.

Cei 24 de deputați, membri ai comisiei, se vor întâlni in ședința de dezbatere și vot, marți, ora 12,00, la etajul 2, al Museikon, locație pusă la dispoziție de Consiliul judetean Alba. La ședința de lucru participa in calitate de invitați secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Mihai Chirica, responsabil pentru Relația cu Parlamentul și secretarul de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Adrian Gâdea.

Tot in calitate de invitați, dar și de gazde, sunt așteptați primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, președintele Consiliului judetean Alba, Ion Dumitrel și prefectul județului Alba, Mirel Halalai.

“In semn de prețuire pentru locul jucat de Alba Iulia, in făurirea statului unitar roman modern, am solicitat ca aceasta ședința sa aibă loc in Capitala Marii Uniri. E un semnal de normalitate, de prețuire din partea comisiei, pentru marcarea Centenarului Marii Uniri. E a doua ședința de lucru a unei comisii parlamentare la Alba Iulia, după cea a Comisiei de Agricultura, din care fac parte si parlamentari de Alba. Ma bucur ca parlamentarii vin din ce in ce mai des la Alba Iulia, iar Cealalta Capitala primește onorul care i se cuvine din partea. Parlamentului României”, se precizează in comunicatul de presa al președintelui Comisiei de Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputatilor, deputatul PNL de Alba, Florin Roman.