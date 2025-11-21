Comenzile ieftine din China vor veni cu taxe suplimentare pentru români. Pachetele sub 150 de euro vor fi taxate de la 1 ianuarie 2026
Taxa fixă pentru coletele sub 150 de euro din afara UE. Cum vor fi afectate comenzile online ale românilor
Parlamentul României a votat marți, 18 noiembrie 2025, legea care introduce o taxă fixă de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Măsura, amânată de la termenul inițial de 1 noiembrie 2025, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 și urmează să fie transmisă președintelui pentru promulgare.
Decizia vine ca răspuns la volumul mare de colete low-value provenite din China, care pune presiune asupra autorităților vamale și a sistemelor logistice europene. În prezent, astfel de pachete erau scutite de taxe, însă Comisia Europeană a cerut introducerea unei taxe uniforme la nivel european începând cu 2026. În Statele Unite, un mecanism similar se aplică pentru coletele sub 800 de dolari, reducând semnificativ importurile din China.
Pentru consumatorii români, noua taxă va însemna costuri suplimentare pentru comenzile mici, în special pe platforme precum Shein, Temu sau AliExpress. În plus, livrările ar putea fi mai lente din cauza procedurilor vamale, iar platformele online vor trebui să asigure mai mult control asupra calității și siguranței produselor.
Importurile low-value din China au crescut exponențial: în 2024, Uniunea Europeană a înregistrat 4,6 miliarde de colete sub 150 de euro, dublu față de 2023 și de trei ori mai mult decât în 2022, iar aproximativ 91% dintre coletele care ajung zilnic în Europa provin din China. Modelele de business ale unor platforme precum Shein și Temu, bazate pe livrări individuale din Asia, au generat presiuni logistice și impact asupra mediului, inclusiv risipă de materiale și creșterea emisiilor de carbon.
Oficialii europeni subliniază că sancțiunile naționale pot reduce, dar nu pot opri complet expansiunea acestor platforme, evidențiind necesitatea unor reguli clare și sancțiuni descurajante pentru comerțul online low-cost din Asia.
