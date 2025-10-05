Comasări, schimbări în structură și în organizare și creşterea vârstei de pensionare. Ce presupune reforma MAI

Comasări, schimbări în structură și în organizare și creşterea vârstei de pensionare. Ce cuprinde reforma MAI

Un ,,amplu” proces de analiză și consultare pentru reconfigurarea structurii instituției, în scopul creșterii siguranței cetățenilor a fost anunțat de către MAI.

Potrivit unui comunicat al MAI, procesul de reconfigurare se va desfășura în trei etape, pe domenii și structuri de intervenție:

– elaborarea conceptelor, incluzând contribuţii din partea structurilor ministerului şi a altor instituţii relevante;

– prezentare şi dezbatere publică, cu atragerea şi integrarea contribuţiilor instituţionale şi interinstituţionale (Guvern şi societate civilă);

– lansarea proiectelor de acte normative, atât de nivel legal, cât şi infralegal.

Domeniul 1: Ordinea și siguranța publică

– programul „e-Sigur” – colectarea şi analiza datelor din trafic prin concentrarea imaginilor şi informaţiilor obţinute din trafic şi eficientizarea aplicării contravenţiilor;

– noua concepţie de management al traficului la nivel naţional, cu proiect-pilot deja realizat în Bucureşti;

– noua concepţie de pază a Jandarmeriei Române, care include: paza instituţiilor şi a obiectivelor MAI şi paza transporturilor;

– noua structură a DGA, cu arondare pe Curţi de Apel.

– noua concepţie privind Poliţia Transporturilor;

– noua concepţie privind Jandarmeria Română – adaptarea la realităţile din teren, distribuţie a structurilor în funcţie de numărul de locuitori din judeţe, cu eventuale comasări; analiza optimizării capacităţii de intervenţie;

– noua concepţie privind normarea personalului la Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor;

– evaluarea atribuţiilor şi eficienţei structurilor de evidenţa persoanelor şi paşapoarte;

– noua structură a Poliţiei de Frontieră, cu integrarea IGI (Inspectoratul General pentru Imigrări).

Domeniul 2 (Situații de Urgență): Proiect de concentrare a comenzii în teritoriu pentru a crește viteza de reacție și coerența decizională în intervenții:

Domeniul 3: O serie de reconfigurări de ordin general și funcțional, respectiv:

– creşterea vârstei de pensionare (măsură integrată în concepţia pentru ordine şi siguranţă publică);

– reconfigurarea criteriilor de acordare a gradelor superioare;

– întărirea protecţiei cadrelor prin lege – întărirea autorităţii personalului la intervenţie şi inspecţie;

– elaborarea unui concept unitar de utilizare a dronelor – fie integrate în fiecare structură, fie printr-un departament specializat;

– reorganizarea Aparatului Central al MAI – evaluarea compartimentelor, eliminarea paralelismelor, dimensionare adecvată; limitarea la minimum a activităţii birocratice.

Cu privire la acest segmentul reconfigurare, conducerea MAI are în vedere aspecte de ordin general și funcțional, astfel:

1. Creșterea vârstei de pensionare a personalului MAI. În referire la acest demers, Cătălin Predoiu a subliniat în repetate rânduri că la acest moment discuțiile referitoare la creșterea vârstei de pensionare sunt purtate în coaliție fără a fi luată pentru moment vreo decizie în acest sens.

La acest moment polițiștii, conform legislației în vigoare au ca vârsta standard de pensionare de 65 de ani, motiv pentru care orice alte modificări ale legislației ar crea instabilitate, lipsă de predictibilitate, peste 17.000 de angajați ai MAI putând să iasă deja la pensie întrucât îndeplinesc condițiile legale, aceștia urmând a se adăuga deficitului de personal existent de aproximativ 23%, sistemul putând astfel să între în colaps.

2. Elaborarea unor criterii privind acordarea gradelor profesionale ”mari”, Cătălin Predoiu menționând că astăzi, un polițist/militar poate fi avansat în grad doar pentru trecerea timpului, nu și pentru merite excepționale.

Acest tip de abordare a fost susținut implicit de către reprezentantul organizației noastre care i-a amintit ministrului afacerilor interne că în mandatul său a fost ”creat” cel mai tânăr chestor de poliție, la vârsta de doar 34 de ani.

3. Realizarea unui pachet legislativ care să contribuie la întărirea protecției cadrelor MAI, cât și întărirea autorității acestora la intervenții.

4. Crearea unui concept unitar de utilizare a dronelor la nivelul structurilor MAI.

5. Reorganizarea Aparatului Central al MAI, în baza unor analize efectuate asupra atribuțiilor, fluxurilor și eventualelor suprapuneri de competențe și redirecționarea ulterioară a personalului către unitățile subordonate….

