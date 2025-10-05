Încă 4 miliarde de euro împrumutate de Guvernul României, de la băncile străine. Economist: ,,Trebuie sume uriașe de bani pentru a plăti salariile și pensiile”
Încă 4 miliarde de euro împrumutate de Guvernul României, de la băncile străine. Economist: ,,Trebuie sume uriașe de bani pentru a plăti salariile și pensiile"
Guvernul României s-a împrumutat joi seara, în 2 octombrie 2025, cu încă 4 miliarde de euro de la băncile străine, a anunțat Bloomberg.
În lei, echivalentul este a 209 miliarde lei, scrie economistul Radu Georgescu. Mai exact, Guvernul s-a împrumutat în numele fiecărui român cu peste 10.000 lei, și asta doar în 2025.
Citește și: Economistul Radu Georgescu: „Dacă ai un credit, știi că îți va crește rata la bancă. Dar probabil nu știi că tu plătești cele mai mari dobânzi la credite din Europa”
,,Azi Bloomberg ne spune că aseară Guvernul României a mai împrumutat 4 miliarde euro de la bănci străine. Ritmul în care se împrumută Guvernul este amețitor.
De la începutul anului, Guvernul a împrumutat echivalentul a 209 miliarde lei!!!
Având în vedere că suntem vreo 20 milioane de oameni în România, asta înseamnă că Guvernul s-a împrumutat în numele fiecăruia cu peste 10.000 lei, asta doar în 2025.
Eu zâmbesc când aud întrebarea dacă Guvernul are bani să plătească pensii și salarii. Evident că nu are bani!
Guvernul are un deficit imens. Guvernul trebuie să împrumute sume uriașe de bani pentru a plăti salariile și pensiile.
Problema este ce se va întâmpla în România când Guvernul nu va mai putea împrumuta bani”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.
