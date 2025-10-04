Ce se întâmplă dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală
Ce riscuri există dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală
Mașinile cu transmisie automată au devenit tot mai populare în România, mai ales în orașele mari și aglomerate. Ele sunt mai comode, deoarece șoferul nu mai trebuie să schimbe constant vitezele sau să se preocupe de opriri și porniri repetate la semafoare sau în trafic intens.
Totuși, acest confort vine cu anumite riscuri, mai ales dacă ești obișnuit cu mașinile cu transmisie manuală. Cel mai frecvent pericol este confuzia între pedala de frână și cea de accelerație, care poate provoca accidente sau situații periculoase în trafic.
În România, legislația nu prevede sancțiuni pentru cei care conduc o mașină manuală folosind un permis obținut pentru mașina automată. Cu toate acestea, șoferii trebuie să știe că acest lucru nu înseamnă că este recomandat sau sigur să facă asta.
În alte țări europene, regulile sunt mult mai stricte. În Spania, de exemplu, amenda pentru această situație poate ajunge până la 500 de euro, iar în Franța între 135 și 750 de euro. În plus, poliția poate imobiliza mașina și suspenda permisul pentru o perioadă de până la 3 ani, potrivit Știrile Observator News.
Permisele pentru mașini automate au un cod special înscris pe spate. Acest cod indică faptul că titularul poate conduce doar mașini cu transmisie automată. Dacă șoferul dorește să conducă și o mașină cu transmisie manuală, trebuie să facă șase ore de practică suplimentară la o școală de șoferi și să promoveze din nou examenul practic. Abia după această etapă primește un permis nou, fără restricția codului pentru automată.
Datele oficiale arată că, anul trecut, peste 13.000 de români și-au obținut permisul pe mașina automată. În România, aproximativ un sfert din autoturismele aflate în circulație au transmisie automată, ceea ce reflectă popularitatea acestui tip de vehicul, mai ales în mediul urban.
Chiar dacă legislația românească nu sancționează direct conducerea unei mașini manuale cu permis pentru automată, experții recomandă foarte mult prudență și respectarea regulilor pentru siguranța personală și a celorlalți participanți la trafic.
Această situație este o confuzie tot mai des întâlnită în rândul șoferilor care aleg confortul unei cutii automate, fără să fie conștienți de limitările permiselor lor.
Astfel, șoferii români trebuie să fie informați: dacă vor să conducă legal o mașină manuală, trebuie să respecte pașii legali și să treacă prin orele de practică și examenul suplimentar. În lipsa acestora, deși în România nu există sancțiuni, riscurile de accidente rămân foarte mari.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS. Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi”
Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS. Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi” Într-o postare recentă pe Facebook, economistul Radu Georgescu face o comparație între Estonia și România. […]
Plata în rate devine tot mai populară: Ce cumpără românii online și cât cheltuie
Cumpărături online mai scumpe și mai dese: Românii preferă să plătească în tranșe Comportamentul românilor în materie de cumpărături online continuă să se transforme, iar metoda de plată în rate câștigă tot mai mult teren. Tranzacțiile efectuate astfel au înregistrat o creștere de 27% în primele nouă luni ale anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă […]
O nouă tulpină COVID-19: Ce simptome raportează specialiștii și cât de mare este riscul pentru sănătate
O nouă tulpină COVID-19 Stratus: Ce simptome raportează specialiștii și cât de mare este riscul pentru sănătate O nouă variantă a virusului SARS-CoV-2, denumită Stratus (XFG și XFG.3), a fost identificată la nivel global și este atent monitorizată de specialiști. Simptomele nu diferă semnificativ față de variantele anterioare de COVID-19, însă medicii atrag atenția că, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS. Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi”
Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur...
Ce se întâmplă dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală
Ce riscuri există dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală Mașinile cu transmisie automată au devenit tot...
Știrea Zilei
VIDEO | Aventuri Culinare la Ighiu în 2025! Preparate gătite la foc deschis de 10 echipe din țară și străinătate. Ce specialități puteți descoperi
VIDEO | Aventuri Culinare la Ighiu în 2025! Preparate gătite la foc deschis de 10 echipe din țară și străinătate...
Turismul din Alba, în scădere în iulie 2025 față de aceeași lună din 2024: Aproape 6.100 de turiști străini au vizitat județul în a doua lună de vară. Hotelurile, preferate pentru înnoptări
Turismul din Alba, în scădere în iulie 2025 față de aceeași lună din 2024: Aproape 6.100 de turiști străini au...
Curier Județean
FOTO | Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 30 de „boboci” la Logistică Operațională DUAL
Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia În cadrul Facultății de Științe Economice a...
4 octombrie 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
4 octombrie 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba! Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Opinii Comentarii
4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. 10 moduri prin care poți sărbători ”World Animal Day”
4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. 10 moduri prin care poți sărbători ”World Animal Day” Ziua Internațională a Animalelor este...
În 4 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei
În 4 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei Sfântul Ierotei era unul din sfetnicii Areopagului,...