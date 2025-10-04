Ce se întâmplă dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală

Ce riscuri există dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală

Mașinile cu transmisie automată au devenit tot mai populare în România, mai ales în orașele mari și aglomerate. Ele sunt mai comode, deoarece șoferul nu mai trebuie să schimbe constant vitezele sau să se preocupe de opriri și porniri repetate la semafoare sau în trafic intens.

Totuși, acest confort vine cu anumite riscuri, mai ales dacă ești obișnuit cu mașinile cu transmisie manuală. Cel mai frecvent pericol este confuzia între pedala de frână și cea de accelerație, care poate provoca accidente sau situații periculoase în trafic.

În România, legislația nu prevede sancțiuni pentru cei care conduc o mașină manuală folosind un permis obținut pentru mașina automată. Cu toate acestea, șoferii trebuie să știe că acest lucru nu înseamnă că este recomandat sau sigur să facă asta.

În alte țări europene, regulile sunt mult mai stricte. În Spania, de exemplu, amenda pentru această situație poate ajunge până la 500 de euro, iar în Franța între 135 și 750 de euro. În plus, poliția poate imobiliza mașina și suspenda permisul pentru o perioadă de până la 3 ani, potrivit Știrile Observator News.

Permisele pentru mașini automate au un cod special înscris pe spate. Acest cod indică faptul că titularul poate conduce doar mașini cu transmisie automată. Dacă șoferul dorește să conducă și o mașină cu transmisie manuală, trebuie să facă șase ore de practică suplimentară la o școală de șoferi și să promoveze din nou examenul practic. Abia după această etapă primește un permis nou, fără restricția codului pentru automată.

Datele oficiale arată că, anul trecut, peste 13.000 de români și-au obținut permisul pe mașina automată. În România, aproximativ un sfert din autoturismele aflate în circulație au transmisie automată, ceea ce reflectă popularitatea acestui tip de vehicul, mai ales în mediul urban.

Chiar dacă legislația românească nu sancționează direct conducerea unei mașini manuale cu permis pentru automată, experții recomandă foarte mult prudență și respectarea regulilor pentru siguranța personală și a celorlalți participanți la trafic.

Această situație este o confuzie tot mai des întâlnită în rândul șoferilor care aleg confortul unei cutii automate, fără să fie conștienți de limitările permiselor lor.

Astfel, șoferii români trebuie să fie informați: dacă vor să conducă legal o mașină manuală, trebuie să respecte pașii legali și să treacă prin orele de practică și examenul suplimentar. În lipsa acestora, deși în România nu există sancțiuni, riscurile de accidente rămân foarte mari.

