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PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea

PSD a lansat joi un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-l că „blochează toată România” după pierderea puterii. Social-democrații susțin că țara poate fi guvernată și fără PNL și afirmă că, după șapte ani la guvernare fără câștigarea alegerilor, liberalii ar trebui să treacă în opoziție, alături de AUR.

Textul integral publicat de PSD, pe o rețea de socializare, este următorul: 

Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea!

Cei care anul trecut cereau PSD „responsabilitate pro-europeană“, ca țara să nu ajungă pe mâna „extremiștilor“, nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie „responsabili“, nici „pe ale cui mâini va ajunge țara.“

Dincolo de ambițiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan.

Se poate și fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR. 

Să continui să minți ipocrit că ai acceptat funcția de prim-ministru pentru că nimeni nu se înghesuia este o încercare ridicolă de a rescrie realitatea.

Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când ești mânat doar de setea de putere.

S-a sacrificat și se mai sacrifică încă puțin acum… inventând tot felul de motive pentru a se ține legat cu lanțurile de putere. 

Poți pierde o funcție. Poți pierde o majoritate. Dar cel mai grav este ca setea de putere să îți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România.

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