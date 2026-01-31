Curier Județean

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va găzdui etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul liceal: Când va avea loc evenimentul

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va găzdui etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul liceal

Etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul liceal (clasele IX-XII) se va desfășura la Alba Iulia.

Evenimentul, programat în perioada 30 martie – 4 aprilie 2026, va fi găzduit de Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”.

Citește și: Care este calendarul competițiilor școlare regionale, naționale și internaționale din 2026. LISTE

Festivitatea de premiere va avea loc în Aula Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, unde vor fi celebrate performanțele elevilor din întreaga țară.

Sute dintre cei mai buni la matematică liceeni din întreaga țară vor ajunge așadar în Orașul Marii Uniri în primăvara anului 2026.

Tot în primăvara anului 2026, în județul Alba se va derula și etapa națională a unei alte olimpiade școlare. Este vorba de Olimpiada Națională – Aria Curriculară Tehnologii – Domeniul Fabricarea produselor din lemn.

Acest eveniment va fi găzduit, în perioada 7-10 aprilie 2026, la Liceul Tehnologic Sebeș.

Ministerul Educației a publicat, miercuri, 28 ianuarie 2026, listele și calendarele de desfășurare pentru competițiile școlare care se vor organiza și desfășura în România la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2025-2026.

„În ceea ce privește calendarul olimpiadelor școlare, nu au fost programate etape ale acestora în perioadele în care se desfășoară: simulările pentru examenele naționale, probele de aptitudini/de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă în vederea admiterii la liceu, evaluarea națională pentru clasa a VI-a sau în zile ce corespund unor sărbători legale.

În situația în care un elev este calificat la mai multe competiții și se constată suprapuneri între perioadele de desfășurare ale acestora (la etapa județeană/națională), Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare va analiza fiecare situație în mod individual și va identifica soluții adecvate, în urma unei solicitări scrise formulate de către părinte/reprezentantul legal al elevului minor sau de către elevul major”, a precizat Ministerul Educației.

