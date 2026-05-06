Curier Județean

Albaiulienii, chemați să decidă soarta păcănelelor din oraș: Sondaj de opinie lansat de Primărie

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

în

De

Albaiulienii, chemați să decidă soarta păcănelelor din oraș: Sondaj de opinie lansat de Primărie

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat, miercuri, 6 mai 2026 un sondaj de opinie online privind activitatea localurilor cu jocuri de noroc din oraș.

„Este un demers important, prin care dorim să punem în centrul deciziilor vocea comunității.

În acest an, cadrul legislativ a fost modificat, oferind fiecărei municipalități posibilitatea de a decide dacă pe teritoriul său se mai pot desfășura sau nu activități de jocuri de noroc. Este o responsabilitate importantă, iar o astfel de decizie nu poate fi luată fără a ține cont de opinia celor care trăiesc, zi de zi, în acest oraș.

Pentru noi, părerea locuitorilor este esențială, motiv pentru care lansăm acest sondaj din care să înțelegem cât mai clar perspectiva albaiulienilor și pentru a fundamenta o decizie corectă, echilibrată și în acord cu valorile comunității”, au explicat reprezentanții administrației locale.

„Sondajul se adresează exclusiv persoanelor majore, cu domiciliul sau reședința în Alba Iulia, iar completarea lui durează doar câteva minute. Un aspect foarte important este că, după completarea chestionarului, acesta trebuie să fie validat prin linkul primit pe email.

Vă mulțumim pentru implicare și pentru contribuția activă la viitorul comunității noastre!”, au mai precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Link-ul spre sondajul de opinie online, AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Țeavă de gaz, acroșată de un TIR în Alba Iulia: Intervin pompierii ISU Alba pe strada Gheorghe Șincai pentru supravegherea zonei

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de minute

în

6 mai 2026

De

Țeavă de gaz, acroșată de un TIR în Alba Iulia: Intervin pompierii ISU Alba pe strada Gheorghe Șincai pentru supravegherea zonei O țeavă de gaz a fost acroșată de un TIR miercuri, în jurul orei 11.00, pe strada Gheorghe Șincai din Alba Iulia. La fața locului intervin pompierii ISU Alba pentru supravegherea zonei. Detașamentul de […]

Citește mai mult

Curier Județean

15 – 17 mai 2026 | Festivalul Internațional „Lucian Blaga” la Lancrăm și Sebeș: Spectacole și concursuri, cărți de calitate și conferințe științifice, în cadrul unui demers cultural de tradiție

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

6 mai 2026

De

Festivalul Internațional „Lucian Blaga” la Lancrăm și Sebeș: Spectacole și concursuri, cărți de calitate și conferințe științifice, în cadrul unui demers cultural de tradiție Onorând o tradiție de peste 46 de ani, Sebeșul ne invită la o nouă ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, un eveniment cultural fondat în anul 1981, de un grup de […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | INCENDIU pe un deal împădurit între Valea Bistrii și Albac: Intervenție cu peste 50 de pompieri și 6 autospeciale. Avertismentul transmis de ISU Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

6 mai 2026

De

INCENDIU pe un deal împădurit între Valea Bistrii și Albac: Intervenție cu peste 50 de pompieri și 6 autospeciale. Avertismentul transmis de ISU Alba Pompierii din Alba acționează în continuare pentru stingerea unui incendiu pe un deal împădurit între localitățile Valea Bistrii și Albac – zona Bărăști, semnalat luni, 4 mai 2026. Salvatorii au acționat […]

Citește mai mult