Albaiulienii, chemați să decidă soarta păcănelelor din oraș: Sondaj de opinie lansat de Primărie

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat, miercuri, 6 mai 2026 un sondaj de opinie online privind activitatea localurilor cu jocuri de noroc din oraș.

„Este un demers important, prin care dorim să punem în centrul deciziilor vocea comunității.

În acest an, cadrul legislativ a fost modificat, oferind fiecărei municipalități posibilitatea de a decide dacă pe teritoriul său se mai pot desfășura sau nu activități de jocuri de noroc. Este o responsabilitate importantă, iar o astfel de decizie nu poate fi luată fără a ține cont de opinia celor care trăiesc, zi de zi, în acest oraș.

Pentru noi, părerea locuitorilor este esențială, motiv pentru care lansăm acest sondaj din care să înțelegem cât mai clar perspectiva albaiulienilor și pentru a fundamenta o decizie corectă, echilibrată și în acord cu valorile comunității”, au explicat reprezentanții administrației locale.

„Sondajul se adresează exclusiv persoanelor majore, cu domiciliul sau reședința în Alba Iulia, iar completarea lui durează doar câteva minute. Un aspect foarte important este că, după completarea chestionarului, acesta trebuie să fie validat prin linkul primit pe email.

Vă mulțumim pentru implicare și pentru contribuția activă la viitorul comunității noastre!”, au mai precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

