Țeavă de gaz, acroșată de un TIR în Alba Iulia: Intervin pompierii ISU Alba pe strada Gheorghe Șincai pentru supravegherea zonei

O țeavă de gaz a fost acroșată de un TIR miercuri, în jurul orei 11.00, pe strada Gheorghe Șincai din Alba Iulia. La fața locului intervin pompierii ISU Alba pentru supravegherea zonei.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și supraveghere zonă în municipiul Alba Iulia, pe strada Gheorghe Șincai.

Este vorba despre o țeavă de gaz acroșată de un TIR.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

