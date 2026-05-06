FOTO | Andrei Rațiu, ales ,,tricolorul lunii aprilie” 2026. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri pentru prestațiile de la Rayo Vallecano

Fotbalistul originar din județul Alba, Andrei Rațiu a fost desemnat „Tricolorul lunii aprilie”, în urma votului suporterilor în aplicația Tricolorii, potrivit Federației Române de Fotbal. 

Fundașul naționalei a primit cele mai multe voturi în aplicația Tricolorii în urma prestațiilor de la echipa de club, Rayo Vallecano. 

Andrei Rațiu este la un pas de a ajunge în finala Conference League după ce Rayo Vallecano s-a impus, pe teren prorpriu, cu scorul de 1-0, împotriva celor de la Strasbourg. Returul va avea loc mâine, 7 mai 2026, de la ora 22:00.

Jucătorul din Alba a adunat peste două treimi din voturile exprimate, fiind urmat de mijlocașul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, și de Nicolae Stanciu, fotbalistul lui Dalian.

Așa arată clasamentul complet pentru tricolorul lunii aprilie:

  1. Andrei Rațiu – 67,4% (10 puncte*)
  2. Cătălin Cîrjan – 16,4% (6 puncte*)
  3. Nicolae Stanciu – 7% (3 puncte*)
  4. Valentin Mihăilă – 5%
  5. Vlad Dragomir – 4,2%

* Puncte obținute în clasamentul „tricolorul anului”

Andrei Rațiu, care a fost desemnat tricolorul anului 2025, este deja la al doilea trofeu lunar câștigat și în 2026. El a mai fost votat tricolorul lunii în februarie. În aprilie, el a contribuit la calificarea lui Rayo în semifinalele Conference League și a fost inclus în echipa etapei 33 din La Liga. Joi, el va disputa returul semifinalei Conference League, în deplasare, cu Strasbourg. În tur, formația spaniolă s-a impus cu 1-0, potrivit FRF.

9 mai 2026 | Alba Iulia, capitala înotului universitar: Peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, în competiție în Cetatea Marii Uniri

Alba Iulia devine capitala notului universitar în acest weekend. Campionatul Național Universitar de Înot aduce în Orașul Marii Uniri peste 100 dintre cei mai buni înotători din centrele universitare ale țării, care […]

FOTO | Trandafir „Joe” Croitoru, un om care a trăit fiecare capitol al Unirii Alba Iulia, în zi aniversară, dar și la final de carieră! Lovitură de începere sâmbătă, pe „Cetate”!

Trandafir „Joe" Croitoru, un om care a trăit fiecare capitol al Unirii Alba Iulia, în zi aniversară, dar și la final de carieră. Acesta va da lovitura de începere sâmbătă, 9 mai, pe „Cetate", la meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și SCM Zalău, la ora 18.00!

FOTO: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea”, învingătoare la faza zonală a Cupei Satelor, la Sibiu, la ambele categorii la fotbal feminin și calificare la turneul final

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea", învingătoare la faza zonală a Cupei Satelor, la Sibiu, la ambele categorii la fotbal feminin și calificare la turneul final Echipele din Bistra, de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea", s-au impus la faza zonală a Cupei Satelor-Penny, disputată la Gura Râului (Sibiu), atât la Under 11, cât și la Under 13, […]

