FOTO | Andrei Rațiu, ales ,,tricolorul lunii aprilie” 2026. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri pentru prestațiile de la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu, ales ,,tricolorul lunii aprilie” 2026. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri pentru prestațiile de la Rayo Vallecano
Fotbalistul originar din județul Alba, Andrei Rațiu a fost desemnat „Tricolorul lunii aprilie”, în urma votului suporterilor în aplicația Tricolorii, potrivit Federației Române de Fotbal.
Fundașul naționalei a primit cele mai multe voturi în aplicația Tricolorii în urma prestațiilor de la echipa de club, Rayo Vallecano.
Andrei Rațiu este la un pas de a ajunge în finala Conference League după ce Rayo Vallecano s-a impus, pe teren prorpriu, cu scorul de 1-0, împotriva celor de la Strasbourg. Returul va avea loc mâine, 7 mai 2026, de la ora 22:00.
Jucătorul din Alba a adunat peste două treimi din voturile exprimate, fiind urmat de mijlocașul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, și de Nicolae Stanciu, fotbalistul lui Dalian.
Așa arată clasamentul complet pentru tricolorul lunii aprilie:
- Andrei Rațiu – 67,4% (10 puncte*)
- Cătălin Cîrjan – 16,4% (6 puncte*)
- Nicolae Stanciu – 7% (3 puncte*)
- Valentin Mihăilă – 5%
- Vlad Dragomir – 4,2%
* Puncte obținute în clasamentul „tricolorul anului”
Andrei Rațiu, care a fost desemnat tricolorul anului 2025, este deja la al doilea trofeu lunar câștigat și în 2026. El a mai fost votat tricolorul lunii în februarie. În aprilie, el a contribuit la calificarea lui Rayo în semifinalele Conference League și a fost inclus în echipa etapei 33 din La Liga. Joi, el va disputa returul semifinalei Conference League, în deplasare, cu Strasbourg. În tur, formația spaniolă s-a impus cu 1-0, potrivit FRF.
