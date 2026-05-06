FOTO | Gest de omenie la Abrud: Un albaiulian a găsit o borsetă cu peste 20.000 de lei în ea și a predat-o poliției. Proprietarul o uitase pe plafonul mașinii de unde a căzut în mers
Gest de omenie la Abrud: Un albaiulian a găsit o borsetă cu peste 20.000 de lei în ea și a predat-o poliției. Proprietarul o uitase pe plafonul mașinii de unde a căzut în mers
Un bărbat din Alba Iulia a dat dovadă de spirit civic miercuri, după ce a găsit la Abrud o borsetă cu peste 20.000 de lei în ea. Acesta a predat-o poliției, care a identificat la scurt timp proprietarul.
Borseta aparținea unei persoane din Abrud, care o uitase pe plafonul mașinii de unde a căzut în mers.
Miercuri, 6 mai 2026, în jurul orei 09.00, la sediul Poliției Orașului Abrud, s-a prezentat un bărbat din municipiul Alba Iulia și a predat o borsetă găsită pe strada Republicii din oraș, în care se afla suma de 21.700 de lei.
În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul, un bărbat din orașul Abrud, care a declarat că a uitat borseta pe plafonul autoturismului, iar aceasta a căzut după ce s-a pus în mișcare.
,,Responsabilitate, spirit civic și conștiință! Un gest care merită apreciat și care arată că în comunitatea noastră, există oameni care cred în valori!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
PNL trece în Opoziție, după căderea Guvernului. Vot covârșitor în ședința partidului: „PSD să-şi asume guvernarea”
PNL trece în Opoziție, după căderea Guvernului. Vot covârșitor în ședința partidului: „PSD să-şi asume guvernarea” Partidul Național Liberal trecere în opoziție, este decizia luată marți seara care pune întreaga responsabilitate a blocajului politic pe umerii noii majorități „de facto” formate din PSD și AUR. Documentul adoptat de forurile statutare precizează că liberalii refuză orice […]
FOTO | Albaiulianul Andrei Irimie, pe locul 2 la împins din culcat la Campionatul European de Powerlifting 2026 după ce a concurat accidentat: „Această medalie e mai mult decât un loc pe podium”
Albaiulianul Andrei Irimie, pe locul 2 la împins din culcat la Campionatul European de Powerlifting 2026 după ce a concurat accidentat: „Această medalie e mai mult decât un loc pe podium” Albaiulianul Andrei Irimie s-a clasat pe locul 2 la împins din culcat la Campionatul European de Powerlifting 2026 deși a concurat accidentat. „Sincer vă […]
IPEC Alba Iulia, producătorul de porţelan, a bugetat afaceri de 37,5 milioane euro pentru anul 2026. Compania realizează peste 1% din farfuriile din întreaga lume
IPEC Alba Iulia, producătorul de porţelan, a bugetat afaceri de 37,5 milioane euro pentru anul 2026. Compania realizează peste 1% din farfuriile din întreaga lume IPEC Alba Iulia, unul dintre principalii furnizori IKEA de pe piaţa locală, estimează pentru 2026 o cifră de afaceri de 37,5 milioane euro, în creştere cu aproximativ 7% faţă de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Deputat PNL, fost ministru al Culturii: „Bolojan n-a căzut cum trebuia. A căzut în sus”
Deputat PNL și fost ministru al Culturii: ,,Bolojan n-a căzut cum trebuia. A căzut în sus” Demiterea din fruntea Guvernului...
8-9 mai 2026 | Restricții de circulație pe Transalpina (DN67C) pentru desfășurarea competiției „Transalpina Challenge” 2026
8-9 mai 2026 | Restricții de circulație pe Transalpina (DN67C) pentru desfășurarea competiției „Transalpina Challenge” 2026 În perioada 8–9 mai...
Știrea Zilei
FOTO | Gest de omenie la Abrud: Un albaiulian a găsit o borsetă cu peste 20.000 de lei în ea și a predat-o poliției. Proprietarul o uitase pe plafonul mașinii de unde a căzut în mers
Gest de omenie la Abrud: Un albaiulian a găsit o borsetă cu peste 20.000 de lei în ea și a...
PNL trece în Opoziție, după căderea Guvernului. Vot covârșitor în ședința partidului: „PSD să-şi asume guvernarea”
PNL trece în Opoziție, după căderea Guvernului. Vot covârșitor în ședința partidului: „PSD să-şi asume guvernarea” Partidul Național Liberal trecere...
Curier Județean
Albaiulienii, chemați să decidă soarta păcănelelor din oraș: Sondaj de opinie lansat de Primărie
Albaiulienii, chemați să decidă soarta păcănelelor din oraș: Sondaj de opinie lansat de Primărie Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat,...
Țeavă de gaz, acroșată de un TIR în Alba Iulia: Intervin pompierii ISU Alba pe strada Gheorghe Șincai pentru supravegherea zonei
Țeavă de gaz, acroșată de un TIR în Alba Iulia: Intervin pompierii ISU Alba pe strada Gheorghe Șincai pentru supravegherea...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026 Suntem la începutul lunii...