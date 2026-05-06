FOTO | Gest de omenie la Abrud: Un albaiulian a găsit o borsetă cu peste 20.000 de lei în ea și a predat-o poliției. Proprietarul o uitase pe plafonul mașinii de unde a căzut în mers

Gest de omenie la Abrud: Un albaiulian a găsit o borsetă cu peste 20.000 de lei în ea și a predat-o poliției. Proprietarul o uitase pe plafonul mașinii de unde a căzut în mers

Un bărbat din Alba Iulia a dat dovadă de spirit civic miercuri, după ce a găsit la Abrud o borsetă cu peste 20.000 de lei în ea. Acesta a predat-o poliției, care a identificat la scurt timp proprietarul.

Borseta aparținea unei persoane din Abrud, care o uitase pe plafonul mașinii de unde a căzut în mers.

Miercuri, 6 mai 2026, în jurul orei 09.00, la sediul Poliției Orașului Abrud, s-a prezentat un bărbat din municipiul Alba Iulia și a predat o borsetă găsită pe strada Republicii din oraș, în care se afla suma de 21.700 de lei.

În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul, un bărbat din orașul Abrud, care a declarat că a uitat borseta pe plafonul autoturismului, iar aceasta a căzut după ce s-a pus în mișcare.

,,Responsabilitate, spirit civic și conștiință! Un gest care merită apreciat și care arată că în comunitatea noastră, există oameni care cred în valori!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI