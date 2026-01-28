Care este calendarul competițiilor școlare regionale, naționale și internaționale din 2026. LISTE
Care este calendarul competițiilor școlare regionale, naționale și internaționale din 2026
Ministerul Educației a publicat. miercuri, 28 ianuarie 2026, listele și calendarele de desfășurare pentru competițiile școlare care se vor organiza și desfășura în România la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2025-2026.
„Competițiile școlare incluse în aceste liste se organizează pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal.
În unitățile de învățământ preuniversitar de stat sunt interzise organizarea și desfășurarea de competiții și concursuri școlare cu taxă sau pentru care se solicită din partea părinților/ elevilor orice fel de contribuție financiară (de exemplu: achiziționarea de cărți, reviste, ghiduri, compendii, etc).
În ceea ce privește calendarul olimpiadelor școlare, nu au fost programate etape ale acestora în perioadele în care se desfășoară: simulările pentru examenele naționale, probele de aptitudini/de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă în vederea admiterii la liceu, evaluarea națională pentru clasa a VI-a sau în zile ce corespund unor sărbători legale.
În situația în care un elev este calificat la mai multe competiții și se constată suprapuneri între perioadele de desfășurare ale acestora (la etapa județeană/națională), Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare va analiza fiecare situație în mod individual și va identifica soluții adecvate, în urma unei solicitări scrise formulate de către părinte/reprezentantul legal al elevului minor sau de către elevul major”, a precizat Ministerul Educației.
Calendarele și listele pot fi văzute AICI.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
