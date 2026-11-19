Mâine | Clopotele bisericilor din Alba vor răsuna de 108 ori, în semn de omagiu, pentru făuritorii Marii Uniri de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918
Clopotele bisericilor din Alba vor răsuna de 108 ori, în semn de omagiu, pentru făuritorii Marii Uniri de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918
Clopotele bisericilor din Alba vor răsuna vineri, 20 noiembrie 2026, de 108 ori, în semn de omagiu, pentru făuritorii Marii Uniri de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.
În întreg județul Alba, la 108 ani de la înfăptuirea României Mari, clopotele bisericilor vor răsuna, din nou, în semn de omagiu pentru cei care au reprezentat națiunea cu demnitate și au decis la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, înfăptuirea Marii Uniri.
La data de 20 noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central a hotărât și a anunțat convocarea la Alba Iulia a reprezentanților cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericești, gărzilor patriotice și presei, pentru Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918.
În 20 noiembrie 2026, județul Alba cinstește memoria înaintașilor printr-un amplu program de omagiere, în cadrul proiectului „PATRIA RECUNOSCĂTOARE – CLOPOTELE ÎNTREGIRII”, devenit deja o tradiție ce unește comunitățile locale și Consiliul Județean Alba în respectul față de istorie și valori naționale.
În toate localitățile județului, la ora 16:00, clopotele bisericilor vor răsuna de 108 ori, simbolizând cei 108 ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Totodată, se vor depune jerbe de flori la plăcile din alamă gravate cu numele reprezentanților din teritoriu la Marea Adunare Națională, realizate în anul 2018 pentru fiecare unitate administrativ teritorială. Aceste plăci, constituie un monument amplu care se întregește la Sala Unirii prin cele două plăci de mari dimensiuni poartă mărturia implicării transilvănenilor în actul istoric de 1 Decembrie 1918.
Un ceremonial solemn va avea loc și la Sala Unirii din Alba Iulia, începând cu ora 16:00, unde vor fi depuse jerbe de flori în memoria celor care au făurit Unirea.
Acțiunile marchează recunoștința noastră față de eroii care au contribuit la realizarea idealului național – România Mare.
„PATRIA RECUNOSCĂTOARE – CLOPOTELE ÎNTREGIRII” este un proiect inițiat, în 2018, de Consiliul județean Alba în colaborare cu toate unitățile administrativ teritoriale din județul Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, ce se doreşte a fi un semn al respectului faţă de reprezentanţii cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericeşti, gărzilor naţionale, presei şi românilor de rând convocaţi pentru Adunarea din 1 Decembrie 1918, se arată într-un comunicat transmis de reprezentanții evenimentului.
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