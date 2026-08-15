Ştirea zilei

VIDEO | Accident rutier grav la Lancrăm: Două autoturisme implicate. O persoană, încarcerată și alte două asistate medical la fața locului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Accident rutier grav la Lancrăm: Două autoturisme implicate. O persoană, posibil încarcerată

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs, sâmbătă seara, în Lancrăm. Din primele informații, o persoană a rămas încarcerată în urma impactului.

Alte două sunt asistate medical la fața locului.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în Lancrăm.

Din informațiile primite de la apelant in accident sunt 2 auto implicate, posibil o persoană încarcerată.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă  , 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.

UPDATE IPJ Alba:

Traficul rutier este îngreunat pe raza localității Lancrăm, din cauza unui eveniment rutier. Din primele informații, sunt implicate două autoturisme și o persoană ar fi suferit leziuni corporale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

UPDATE ISU Alba:

Echipajele au ajuns la locul accidentului.

Se intervine pentru extragerea persoanei incarcerate (conștientă).

Totodată, la locul evenimentului alte 2 persoane sunt asistste medical. Persoana a fost extrasa din autoturism si predată echipajului medical.

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