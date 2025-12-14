Rămâi conectat

Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme într-o zonă din Spania unde locuiesc mulți români: Atenţionare de călătorie emisă de MAE

Bogdan Ilea

acum 2 ore

Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme într-o zonă din Spania unde locuiesc mulți români: Atenţionare de călătorie emisă de MAE

O atenţionare de călătorie pentru Spania a fost emisă de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) deoarece, în provincia Valencia, este în vigoare o avertizare Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme în zonele de litoral. Sunt prognozate ploi abundente, astfel că există un risc majori de inundaţii, viituri rapide şi perturbări semnificative ale circulaţiei.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania – Comunitatea Valenciană asupra faptului că Agenţia de Stat de Meteorologie (AEMET) şi autorităţile regionale au emis o avertizare meteorologică de Cod roşu pentru litoralul de nord şi de sud al provinciei Valencia, în perioada 14 decembrie, ora 12:00 – 15 decembrie, ora 05:59.

Sunt preconizate precipitaţii abundente, care pot atinge 180 l/mp în 12 ore, estimându-se un volum de acumulări de peste 250 l/mp pe durata întregului episod meteorologic.

În acest context, autorităţile spaniole avertizează asupra unui risc major de inundaţii, viituri rapide şi perturbări semnificative ale circulaţiei, cu impact asupra siguranţei persoanelor.

,,Cetăţenii români sunt sfătuiţi să evite deplasările neesenţiale, în special în zonele de litoral şi în apropierea cursurilor de apă, să respecte indicaţiile autorităţilor locale şi ale serviciilor de protecţie civilă şi să urmărească informările oficiale transmise de autorităţile spaniole”, transmite MAE.

