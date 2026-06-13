Primarul Gabriel Pleșa după ce CSM Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga 2 „Vor fi schimbări majore, deocamdată Băbuțan rămâne în club, nu pe partea sportivă”
Primarul Gabriel Pleșa după ce divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga 2: „Vor fi schimbări majore, deocamdată Băbuțan rămâne în club, nu pe partea sportivă”
CSM Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga 2, pentru al doilea an consecutiv! Un nou sezon irosit a provocat o furtună în clubul din Cetatea Marii Uniri, plătind cu capul Mihai Dăscălescu, președintele secției de fotbal (în funcție de 15 ani, cel mai longeviv conducător al „alb-negrilor”, după 1989) și antrenorul Dragoș Militaru (adus în iarnă după înlăturarea lui Alexandru Pelici.
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Administrația locală a pus piciorul în prag, a mutat radical, a acționat rapid, a asigurat susținerea financiară a proiectului sportiv, dar schimbarea nu a fost dusă până la capăt. La CSM Unirea Alba Iulia va rămâne „B.A.”, venit în urmă cu un an, cel care s-a ocupat de echipa de seniori în sezonul anterior și are la activ 4 campanii succesive ratate de promovare în Liga 2, cu Gloria Bistrița, CS Universitar și CSM Unirea Alba Iulia. De neînțeles, din punctul nostru de vedere.
N.A.: I-am pomenit numele personajului „B.A.”, doar pentru că a existat în declarația edilului albaiulian și nu obișnuim să modificăm punctele de vedere
Direct de echipa de seniori se va implica impresarul Bogdan Apostu, prin firma sa de management, precum la UTA Arad, Corvinul Hunedoara sau Gloria Bistrița, iar antrenor va fi instalat medieșeanul Cristian Pustai.
*Pleșa: „Există o frustrare mare!”
„Vă spun direct: vor pleca şi preşedintele, şi antrenorul. E foarte probabil ca antrenor să fie Cristi Pustai şi Bogdan Apostu să se ocupe de managementul sportiv. Ratăm al doilea an promovarea în Liga 2, oricum sunt foarte revoltat pe ceea ce a decis Federaţia, anume să jucăm un singur meci pe terenul unei echipe. Putea să fie pe teren neutru, dar asta e altă poveste. Mi se pare, oricum, incredibil! Nu am mai auzit de aşa ceva! Eu nu ştiu tare multe din culisele fotbalului, dar e frustrant când noi, care avem 70.000 de locuitori şi 3-4.000 de oameni la fiecare meci, jucăm în Liga 3 şi tot felul de comune ajung în Liga 2. De aici, da, recunosc, există o frustrare mare. Eu am acum încredere în domnul Apostu, a promovat cinci echipe în ultimii şase ani. Încercăm să facem ce e posibil ca să promovăm. Domnul Pustai e antrenor de Superligă, speram ca prin venirea dânsului să ne vedem visul şi noi. Deocamdată, Băbuţan Aurelian va rămâne la club. El se ocupa cu administrarea clubului, cu baza sportivă, nu direct cu transferurile„, a spus primarul Gabriel Pleşa, într-o reacţie în exclusivitate pentru Prima Sport.
Sursa declarație Gabriel Pleșa: Prima Sport
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