VIDEO ȘTIREA TA | Șoferiță, surprinsă în timp ce încalcă mai multe reguli de circulație într-o intersecție din Alba Iulia: ,,Mi-a spus niște cuvinte care m-au atins profund emoțional”

Șoferiță, surprinsă în timp ce încalcă mai multe reguli de circulație într-o intersecție din Alba Iulia: ,,Mi-a spus niște cuvinte care m-au atins profund emoțional”

O șoferiță a fost surprinsă la volan pe o stradă din Alba Iulia în timp ce încălca mai multe reguli de circulație, sâmbătă, 13 iunie 2026.

În imaginile surprinse de camera de bord a unui participant la trafic se poate observa cum aceasta a ignorat culoarea roșie a semaforului, pietonii aflați pe trecerea de pietoni, precum și ceilalți conducători auto care aveau prioritate în intersecție.

Videoclipul a fost publicat pe o rețea de socializare, însoțit de un text ironic scris de participantul la trafic care a surprins momentul cu ajutorul camerei de bord. Textul integral este următorul:

,,Atenție imagini și text cu puternic impact emoțional. Este vorba despre o doamnă la volanul acestei mașini care are nevoie mare de ajutorul dumneavoastră, a ignorat culoarea roșie, pietonii de pe petrecere, ceilalți conducători care aveau prioritate în intersecție pentru faptul că vorbea la telefon cu o cunoștință din străinătate care au uitat rețeta la mămăligă și rog pe această cale cei care știți o rețetă simplă să o publicați! Și la următorul semafor am întrebat-o pe doamna dacă i se pare corect cum procedează în trafic și mi-a spus niște cuvinte care m-au atins profund emoțional și anume să nu cumva să public acest video pentru că nu o să mă ajute Dumnezeu și de aceea sunt profund afectat și probabil că o să am nevoie de un consult la un specialist!”.

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