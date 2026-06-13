VIDEO ȘTIREA TA | Șoferiță, surprinsă în timp ce încalcă mai multe reguli de circulație într-o intersecție din Alba Iulia: ,,Mi-a spus niște cuvinte care m-au atins profund emoțional”
Șoferiță, surprinsă în timp ce încalcă mai multe reguli de circulație într-o intersecție din Alba Iulia: ,,Mi-a spus niște cuvinte care m-au atins profund emoțional”
O șoferiță a fost surprinsă la volan pe o stradă din Alba Iulia în timp ce încălca mai multe reguli de circulație, sâmbătă, 13 iunie 2026.
În imaginile surprinse de camera de bord a unui participant la trafic se poate observa cum aceasta a ignorat culoarea roșie a semaforului, pietonii aflați pe trecerea de pietoni, precum și ceilalți conducători auto care aveau prioritate în intersecție.
Videoclipul a fost publicat pe o rețea de socializare, însoțit de un text ironic scris de participantul la trafic care a surprins momentul cu ajutorul camerei de bord. Textul integral este următorul:
,,Atenție imagini și text cu puternic impact emoțional. Este vorba despre o doamnă la volanul acestei mașini care are nevoie mare de ajutorul dumneavoastră, a ignorat culoarea roșie, pietonii de pe petrecere, ceilalți conducători care aveau prioritate în intersecție pentru faptul că vorbea la telefon cu o cunoștință din străinătate care au uitat rețeta la mămăligă și rog pe această cale cei care știți o rețetă simplă să o publicați! Și la următorul semafor am întrebat-o pe doamna dacă i se pare corect cum procedează în trafic și mi-a spus niște cuvinte care m-au atins profund emoțional și anume să nu cumva să public acest video pentru că nu o să mă ajute Dumnezeu și de aceea sunt profund afectat și probabil că o să am nevoie de un consult la un specialist!”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | „Living” sub copaci pe o stradă din Alba Iulia. Localnic, revoltat de deșeurile voluminoase din zonă: „Ușor, ușor cineva poate să trăiască acolo”
„Living” sub copaci pe o stradă din Alba Iulia. Localnic, revoltat de deșeurile voluminoase din zonă: „Ușor, ușor cineva poate să trăiască acolo” O persoană anonimă a publicat, pe data de 11 iunie 2026, un mesaj în care vorbește despre problemele din zona Stărzii Goldiș din Alba Iulia, în spatele farmaciei Dr. Max. Mai exact, […]
FOTO ȘTIREA TA | Biciclete din noul sistem de bike-sharing, aruncate și abandonate pe o stradă din Alba Iulia: ,,Zac de mai bine de două săptămâni”
Biciclete din noul sistem de bike-sharing, aruncate și abandonate pe o stradă din Alba Iulia: ,,Zac de mai bine de două săptămâni” O persoană anonimă a publicat, sâmbătă, 13 iunie 2026, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat locuitorilor din Alba Iulia, două imagini surprinse pe strada Craivei din municipiu. Mai exact, acestea surprind […]
VIDEO ȘTIREA TA | Probleme tot mai mari pentru șoferi pe DN 14B, în zona Coșlariu Nou: Două mașini au părăsit carosabilul în această dimineață
Probleme tot mai mari pentru șoferi pe DN 14B, în zona Coșlariu: Două mașini au ajuns în șanț Un nou eveniment rutier a avut loc pe DN 14B, în zona Coșlariu, astăzi, 12 iunie 2026, la câteva zile după ce un accident grav a avut loc în aceeași zonă. Potrivit martorilor care au surprins evenimentul, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
12 – 25 iunie 2026 | Restricții de circulație pe Valea Oltului: Trafic dirijat alternativ pe DN 7 din cauza lucrărilor de întreținere și consolidare a versanților
Restricții de circulație pe Valea Oltului: Trafic dirijat alternativ pe DN 7 din cauza lucrărilor de întreținere și consolidare a...
Nicușor Dan, după decizia UE de a începe negocierile de aderare cu Moldova și Ucraina: „Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană”
Nicușor Dan, după decizia UE de a începe negocierile de aderare cu Moldova și Ucraina: „Viitorul Republicii Moldova și al...
Știrea Zilei
Program Alba Fest 2026, a doua zi: Paraziții, Mandinga, Erika Isac, Lidia Buble, promit show incendiar pe scena din Cetatea Alba Carolina. PROGRAMUL zilei de sâmbătă
Program Alba Fest 2026, a doua zi: Paraziții, Mandinga, Erika Isac, Lidia Buble, promit show incendiar pe scena din Cetatea...
FOTO | Prețuri AlbaFest 2026: Cât costă mâncarea și băutura la cel mai așteptat festival de muzică din Alba Iulia
Prețuri AlbaFest 2026: Cât costă mâncarea și băutura la cel mai așteptat festival de muzică din Alba Iulia Alba Iulia...
Curier Județean
13-14 iunie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
13-14 iunie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Accident rutier pe DN7, la Balomiru de Câmp. Pompierii din Sebeș au intervenit pentru acordarea primului ajutor
Accident rutier pe DN7, la Balomiru de Câmp. Pompierii din Sebeș au intervenit pentru acordarea primului ajutor Detașamentul de Pompieri...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...