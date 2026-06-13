Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Șoferiță, surprinsă în timp ce încalcă mai multe reguli de circulație într-o intersecție din Alba Iulia: ,,Mi-a spus niște cuvinte care m-au atins profund emoțional”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 minute

în

De

ALBA FEST 2026

Șoferiță, surprinsă în timp ce încalcă mai multe reguli de circulație într-o intersecție din Alba Iulia: ,,Mi-a spus niște cuvinte care m-au atins profund emoțional”

O șoferiță a fost surprinsă la volan pe o stradă din Alba Iulia în timp ce încălca mai multe reguli de circulație, sâmbătă, 13 iunie 2026.

În imaginile surprinse de camera de bord a unui participant la trafic se poate observa cum aceasta a ignorat culoarea roșie a semaforului, pietonii aflați pe trecerea de pietoni, precum și ceilalți conducători auto care aveau prioritate în intersecție.

Videoclipul a fost publicat pe o rețea de socializare, însoțit de un text ironic scris de participantul la trafic care a surprins momentul cu ajutorul camerei de bord. Textul integral este următorul:

,,Atenție imagini și text cu puternic impact emoțional. Este vorba despre o doamnă la volanul acestei mașini care are nevoie mare de ajutorul dumneavoastră, a ignorat culoarea roșie, pietonii de pe petrecere, ceilalți conducători care aveau prioritate în intersecție pentru faptul că vorbea la telefon cu o cunoștință din străinătate care au uitat rețeta la mămăligă și rog pe această cale cei care știți o rețetă simplă să o publicați! Și la următorul semafor am întrebat-o pe doamna dacă i se pare corect cum procedează în trafic și mi-a spus niște cuvinte care m-au atins profund emoțional și anume să nu cumva să public acest video pentru că nu o să mă ajute Dumnezeu și de aceea sunt profund afectat și probabil că o să am nevoie de un consult la un specialist!”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | „Living” sub copaci pe o stradă din Alba Iulia. Localnic, revoltat de deșeurile voluminoase din zonă: „Ușor, ușor cineva poate să trăiască acolo”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

13 iunie 2026

De

„Living” sub copaci pe o stradă din Alba Iulia. Localnic, revoltat de deșeurile voluminoase din zonă: „Ușor, ușor cineva poate să trăiască acolo” O persoană anonimă a publicat, pe data de 11 iunie 2026, un mesaj în care vorbește despre problemele din zona Stărzii Goldiș din Alba Iulia, în spatele farmaciei Dr. Max.  Mai exact, […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Biciclete din noul sistem de bike-sharing, aruncate și abandonate pe o stradă din Alba Iulia: ,,Zac de mai bine de două săptămâni”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

13 iunie 2026

De

Biciclete din noul sistem de bike-sharing, aruncate și abandonate pe o stradă din Alba Iulia: ,,Zac de mai bine de două săptămâni”  O persoană anonimă a publicat, sâmbătă, 13 iunie 2026, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat locuitorilor din Alba Iulia, două imagini surprinse pe strada Craivei din municipiu. Mai exact, acestea surprind […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Probleme tot mai mari pentru șoferi pe DN 14B, în zona Coșlariu Nou: Două mașini au părăsit carosabilul în această dimineață

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

12 iunie 2026

De

Probleme tot mai mari pentru șoferi pe DN 14B, în zona Coșlariu: Două mașini au ajuns în șanț  Un nou eveniment rutier a avut loc pe DN 14B, în zona Coșlariu, astăzi, 12 iunie 2026, la câteva zile după ce un accident grav a avut loc în aceeași zonă. Potrivit martorilor care au surprins evenimentul, […]

Citește mai mult