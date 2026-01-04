CNAIR, ținte ambițioase pentru 2026: Câți km noi de autostrăzi și drumuri expres ar putea fi gata anul acesta. Va fi deschis primul tunel săpat prin metoda austriacă
CNAIR, ținte ambițioase pentru 2026: Câți km noi de autostrăzi și drumuri expres ar putea fi gata anul acesta. Va fi deschis primul tunel săpat prin metoda austriacă
250 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres ar putea fi dați în folosință în 2026 sau aceasta este ținta Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru anul care abia a început.
Pe Autostrada Moldovei sunt programați alți 125 de kilometri, care vor permite circulația pe autostradă până la Pașcani, potrivit directorului general Cristian Pistol.
Potrivit acestuia, dacă 2025 este „un an istoric pentru infrastructura rutieră”, în condițiile în care a fost deschisă circulația pe 146 de kilometri de autostradă și drum expres, anul viitor este și mai ambițios, ținta fiind de 250 de kilometri noi.
„Anul viitor este și mai ambițios: în 2026 ținta este de 250 de kilometri noi. A7 (Autostrada Moldovei): încă 125 km vor fi gata, permițând circulația pe autostradă până la Pașcani. Finalizarea inelului nordic al A0 va asigura o legătură neîntreruptă de 578 km între Pașcani și Constanța (A7-A3-A0-A2).
Premieră pe A1 Sibiu-Pitești: deschidem secțiunea 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) și dăm în trafic Tunelul Momaia, primul tunel rutier din România săpat prin metoda austriacă.
Sectorul Margina-Holdea (A1): ne propunem finalizarea celor 9,13 km, inclusiv a tunelurilor. Această deschidere este însă condiționată de succesul testelor complexe pentru echipamentele de siguranță și monitorizare.
Autostrada Transilvania (A3): deschidem încă 68 km. Vom avea 200 km de autostradă între Târgu Mureș și frontiera cu Ungaria (Borș). Dunărea mai aproape: dăm în circulație DEx Brăila – Galați (10,76 km) în prima jumătate a anului, maximizând utilitatea Podului suspendat de la Brăila’, a transmis Pistol, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Șeful CNAIR a precizat că în prezent 654 km de drum de mare viteză sunt în prezent în construcție (proiectare și execuție), iar 374 km sunt în faza de licitație sau în curs de semnare a contractelor.
‘Continuăm până când toate regiunile istorice ale României vor fi conectate! Este șansa noastră să intrăm în topul economiilor europene performante”, a comunicat el.
În ceea ce privește anul care tocmai se încheie, Cristian Pistol a subliniat că 2025 este ‘anul în care am unit mai multe regiuni importante ale României prin drumuri de mare viteză’.
„Încheiem un an istoric pentru infrastructura rutieră. Rezultatele din 2025 nu sunt doar cifre în rapoarte, ci ore câștigate de români în trafic și regiuni istorice care, în sfârșit, se ating prin drumuri de mare viteză!
În anul 2025 am atins borna de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză! Anul acesta am deschis circulația pe încă 146 km de autostradă și drum expres. Principalele rezultate care au schimbat harta țării:
Unirea Moldovei cu Muntenia – Prin deschiderea a încă 95 km din A7, circulăm acum de la București la Adjud (250 km) doar pe autostradă (A3 și A7);
Oltenia conectată la Dobrogea – Conexiunea DEx 12 cu A1 permite circulația de la Craiova la Constanța (465 km) pe drum de mare viteză;
Argeșul pe harta mare – Finalizarea secțiunii 5 a A1 (Sibiu – Pitești) a creat un coridor neîntrerupt de la Curtea de Argeș la Constanța (395 km);
Bucureștiul se descongestionează prin A0 – Am deschis tot semi-inelul sudic al A0 (51 km), asigurând conexiunea strategică între A1 și A2 pe Coridorul IV Pan-European;
Fluidizarea circulației la Cluj – finalizarea legăturii A3 – DN1 (DEx4) salvează zeci de minute pentru cei care tranzitau Turda’, a menționat acesta.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea de Bobotează şi Sfântul Ion 2026: Vine „gerul Bobotezii”. Cât de frig se face și când cresc temperaturile
Cum va fi vremea de Bobotează şi Sfântul Ion 2026: Vine „gerul Bobotezii”. Cât de frig se face și când cresc temperaturile Primele zile din anul 2026 au fost marcate de vânt puternic și condiții dificile la munte, iar în prezent vremea pare să intre într-o fază mai echilibrată, cu episoade de frig, ninsori și […]
Tratamentele stomatologice, aproape de a deveni gratuite și în sistemul public. Serviciile medicale vor fi decontate atât pentru copii cât și pentru adulți pri programul AP-STOMA
Tratamentele stomatologice, aproape de a deveni gratuite și în sistemul public. Serviciile medicale vor fi decontate atât pentru copii cât și pentru adulți pri programul AP-STOMA Pentru foarte mulți români, intervenţiile stomatologice sunt un lux, dar acest lucru s-ar putea schimba, iar tratamentele dentare, printre cele mai scumpe servicii medicale din România, ar putea deveni […]
Vârsta de pensionare va crește în toate domeniile. Bolojan: ,,Cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani”
Vârsta de pensionare va crește în toate domeniile. Bolojan: ,,Cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani” Ilie Bolojan, Premierul României, a declarat recent în direct la Digi24, că vârsta de pensionare în toate domeniile trebuie să crească, pe fondul contribuțiilor mari de buget în sistemul de pensii, dar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CNAIR, ținte ambițioase pentru 2026: Câți km noi de autostrăzi și drumuri expres ar putea fi gata anul acesta. Va fi deschis primul tunel săpat prin metoda austriacă
CNAIR, ținte ambițioase pentru 2026: Câți km noi de autostrăzi și drumuri expres ar putea fi gata anul acesta. Va...
Cum va fi vremea de Bobotează şi Sfântul Ion 2026: Vine „gerul Bobotezii”. Cât de frig se face și când cresc temperaturile
Cum va fi vremea de Bobotează şi Sfântul Ion 2026: Vine „gerul Bobotezii”. Cât de frig se face și când...
Știrea Zilei
VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa a pus mâna pe lopată și a ieșit la deszăpezit. Ce spune edilul despre deszăpezirea la Alba Iulia
Primarul Gabriel Pleșa a pus mâna pe lopată și a ieșit la deszăpezit. Ce spune edilul despre deszăpezirea la Alba...
Bărbat din Cugir, REȚINUT pentru tentativă de OMOR: Circula cu viteză prin Vinerea și a izbit o altă mașină, care s-a răsturnat în afara carosabilului. Ce au găsit polițiștii la domiciiul acestuia
Bărbat din Cugir, REȚINUT pentru tentativă de OMOR: Circula cu viteză prin Vinerea și a izbit o altă mașină, care...
Curier Județean
Peste 12.000 de utilizatori din 35 de localități din Alba, fără curent de 48 de ore: Cum pot fi semnalate defecțiunile. Precizările DEER
Peste 12.000 de utilizatori din 35 de localități din Alba, fără curent de 48 de ore: Cum pot fi semnalate...
Șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil din Sebeș: Bărbatul avea o alcoolemie de 0.43 mg/l
Șofer din Petrești, cu ,,alcool la bord”, cercetat de polițiști după ce a intrat cu mașina în curtea unui imobil...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...