Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închisă temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. MOTIVUL

Circulația rutieră s-a închis pe Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, iar pe Transalpina, de la Rânca până la Curpat. Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente sau viscole.

Luni, 20.10.2025, circulația rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200).

Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanșe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceață și polei.

De asemenea, precizăm că la altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată și poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment.

Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător, potrivit CNAIR.

