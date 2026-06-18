19 iunie-1 iulie 2026 | „Între LINII”, expoziție de artă la Depozitul de Ceramică Veche din Alba Iulia: Trei generații, trei stiluri diferite și o singură poveste comună – devenirea

„Între LINII”, expoziție de artă la Depozitul de Ceramică Veche din Alba Iulia: Trei generații, trei stiluri diferite și o singură poveste comună – devenirea

Expoziția, inițiată de artista Hani Sasu, propune un dialog vizual între generații și reunește lucrările elevilor clasei a IX-a de la Liceul de Arte „Regina Maria” – secțiile Arte Plastice și Arhitectură (pictură, desen și colaj), alături de creațiile lui Hani Sasu (vitralii) și ale Ioanei Petruț (pictură).

Realizată în luna copilăriei, expoziția urmărește traseul dintre început și devenire, reunind trei etape ale vieții: privirea sinceră și emoția adolescentină din lucrările elevilor, căutarea identității și a sensului în lucrările Ioanei Petruț și maturitatea emoțională transpusă în lumină și metaforă în vitraliile realizate de Hani Sasu.

Împreună, cele trei perspective construiesc o poveste vizuală despre emoție, creștere și identitate, despre locurile sensibile „între linii”, acolo unde ne formăm cu adevărat.

Lucrările copiilor surprind cu sinceritate emoțiile și căutările vârstei lor, cu energia tipică adolescenței. În dialog cu ei, Ioana Petruț aduce o privire matură asupra memoriei și identității, iar vitraliile realizate de Hani Sasu explorează lumina, fragmentele vieții și liniile interioare care ne ghidează.

Trei generații, trei stiluri diferite și o singură poveste comună: devenirea.

Este o expoziție în care se întâlnesc sensibilitatea, curajul și bucuria creației — iar publicul este invitat să descopere propriile „linii” în acest univers vizual.

Expoziția poate fi vizitată până în 1 iulie 2026, iar intrarea este liberă.

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