Cine este Victor Dobra, elevul de aur al Sebeșului la informatică și matematică ce va fi premiat de Zilele Municipiului 2026

Un proiect de hotărâre privind premierea unui elev pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile naționale și internaționale de informatică și matematică pe parcursul anilor de studiu se află pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Sebeș, programată luni, 17 august 2026.

Este vorba de premierea lui Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș.

Conform referatului de aprobare a proiectului de hotărâre, semnat de primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, începând din gimnaziu, Victor Ioan Dobra și-a descoperit pasiunea pentru informatică, domeniu în care, prin muncă susținută și talent deosebit, a obținut performanțe remarcabile la cele mai importante competiții școlare, reprezentând cu succes Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, municipiul Sebeș și, ulterior, România.

Parcursul său competițional a debutat în anul 2022, când, elev în clasa a VII-a, a obținut medalia de aur la etapa națională a Olimpiadei de Informatică, calificându-se ulterior, în urma probelor de baraj, în lotul național lărgit de juniori al României.

În anul 2023, elev în clasa a VIII-a, s-a calificat din nou la etapa națională a Olimpiadei de Informatică, unde a obținut medalia de argint, confirmând rezultatele excepționale obținute în anul precedent.

În anul 2024, elev în clasa a IX-a, la specializarea Matematică-Informatică, intensiv Informatică, a obținut locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Informatică, cu punctaj maxim – 300 de puncte din 300 –, calificându-se pentru a treia oară consecutiv la etapa națională. La faza națională a fost distins cu mențiune și medalie de argint.

Tot în același an, a participat, alături de echipa colegiului, la Olimpiada Internațională de Informatică pe Echipe, contribuind la poziționarea Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș în rândul liceelor de prestigiu din domeniul informaticii.

În anul 2025, elev în clasa a X-a, a obținut din nou mențiune și medalie de argint la etapa națională a Olimpiadei de Informatică, aceasta reprezentând cea de-a patra calificare consecutivă la etapa națională a competiției.

Anul 2026 a marcat consacrarea sa la cel mai înalt nivel. La etapa națională a Olimpiadei de Informatică a obținut Premiul al II-lea și medalia de aur, ocupând locul al II-lea din 90 de participanți. Rezultatul i-a adus calificarea în lotul național lărgit, iar ulterior, în urma probelor de selecție, în lotul național restrâns de seniori al României.

Ca membru al lotului național, Victor Ioan Dobra a reprezentat România la Olimpiada Central-Europeană de Informatică (CEOI) 2026, desfășurată la Ljubljana, Slovenia, unde a obținut medalia de aur, înscriindu-se în rândul celor mai valoroși tineri informaticieni ai Europei și contribuind la rezultatul remarcabil al delegației României.

În cadrul acestei competiții, a obținut locul al III-lea la general – cel mai bun punctaj din delegația României –, fiind singurul concurent din întreaga competiție care a rezolvat cu punctaj maxim, 100/100, una dintre cele mai dificile probleme.

De asemenea, a obținut șapte calificări consecutive la Olimpiada Națională de Matematică, reprezentând municipiul Sebeș și județul Alba în fiecare an, din clasa a V-a până în clasa a XI-a.

„Prin rezultatele obținute în mod constant încă din gimnaziu și până în prezent, Victor Ioan Dobra a promovat imaginea Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, a municipiului Sebeș, a județului Alba și a României la cele mai înalte niveluri ale competițiilor de informatică și matematică.

Performanțele sale reprezintă un exemplu de excelență, perseverență și dedicare, fiind un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate locală și un model pentru generațiile tinere. Drept urmare, primarul Dorin Nistor consideră oportună premierea elevului cu suma de 25.000 de lei, în cadrul evenimentelor dedicate orașului, „Armonii în Sebeș. Zilele Municipiului Sebeș””, se mai menționează în referatul de aprobare amintit.

Victor Ioan Dobra este elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș încă din clasa a V-a, instituție în cadrul căreia și-a desfășurat întregul parcurs gimnazial și liceal. De-a lungul anilor de studiu, s-a remarcat prin rezultate școlare deosebite, seriozitate, perseverență și o preocupare constantă pentru excelență, calități care l-au consacrat drept unul dintre cei mai valoroși elevi ai colegiului.

foto: arhivă

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