FOTO | Victor Dobra, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, medalie de aur la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale. Performanță impresionantă obținută de România
Victor Dobra, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, medalie de aur la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale. Performanță impresionantă obținută de România
Elevii români au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale, desfășurată în perioada 5–10 iulie, la Ljubljana, cucerind trei medalii de aur și una de argint. Printre medaliații cu aur se numără și Victor Ioan Dobra, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș.
”Trei medalii de aur și una de argint pentru România, la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale – CEOI 2026!”, anunță Ministerul Educației.
Elevii premiați sunt:
- Victor Ioan Dobra, clasa a XI-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, medalie de aur;
- Rareș-Andrei Neculau, clasa a XII-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați, medalie de aur;
- Mihai-Valeriu Voicu, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de aur;
- Andrei-Paul Iorgulescu, clasa a XI-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București, medalie de argint.
Coordonarea echipei a fost asigurată de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică: ș.l. dr. ing. Mihai Nan, de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, și Alexandru Lorintz, reprezentant SEPI.
Cea de-a XXXIII-a ediție a Olimpiadei de Informatică a Europei Centrale (CEOI) s-a desfășurat în perioada 5–10 iulie 2026, la Ljubljana, și a reunit tineri talentați din Europa Centrală și din țările invitate.
La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu, consilier MEC.
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