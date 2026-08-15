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Anunțul făcut de Şeful Statului Major al Forţelor Navale de Ziua Marinei: ,,De la începutul războiului din proximitate, am neutralizat nouă mine marine, am distrus opt drone maritime şi aeriene”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

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Anunțul făcut de Şeful Statului Major al Forţelor Navale de Ziua Marinei: ,,De la începutul războiului din proximitate, am neutralizat nouă mine marine, am distrus opt drone maritime şi aeriene”

Şeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, a declarat sâmbătă, de Ziua Marinei, că, de la începutul războiului din Ucraina, militarii români au neutralizat nouă mine marine și au distrus opt drone maritime sau aeriene identificate în largul coastelor României.

De asemenea, a fost recuperat un număr impresionant de fragmente de sisteme fără pilot descoperite în zona costieră sau în zona Deltei Dunării, scrie News.ro.

,,De la începutul războiului din proximitate, am neutralizat nouă mine marine derivante sau descoperite pe litoralul ţării noastre. Am distrus opt drone maritime şi aeriene identificate pe mare şi am recuperat un număr impresionant de fragmente de sisteme fără pilot descoperite în zona costieră sau în zona Deltei Dunării. Totodată, am intensificat numărul misiunilor de patrulare şi supraveghere în zona economică exclusivă a ţării noastre. Am contribuit astfel la asigurarea libertăţii de navigaţie şi la protecţia infrastructurii critice din Marea Neagră. Astăzi, peste 16.000 de nave comerciale au executat tranzit în zona de responsabilitate a României”, a declarat viceamiralul Mihai Panait, sâmbătă, în discursul său de Ziua Marinei. 

El a precizat că militarii din cadrul Forţelor Navale furnizează securitate şi stabilitate pe flancul de sud-est al NATO.

,,Suntem un partener activ şi credibil, care furnizează securitate şi stabilitate pe flancul de sud-est al Alianţei Nord-Atlantice, iar în acest sens participăm cu nave în cadrul Grupului Operativ pentru Combaterea Minelor din Marea Neagră. Suntem prezenţi în cadrul operaţiilor NATO şi ale Uniunii Europene din Marea Mediterană şi din Bosnia şi Herţegovina. De asemenea, reprezentăm ţara şi cu nava-şcoală Mircea, care timp de cinci luni execută cel de-al patrulea marş transatlantic din istoria sa şi pe care o aşteptăm să revină în Portul Militar Constanţa la jumătatea lunii septembrie”, a mai transmis Şeful Statului Major al Forţelor Navale. 

El a amintit şi de cele două nave nou intrate în serviciul Forţelor Navale Române. 

,,Am reuşit să creştem capacitatea operaţională a categoriei noastre de forţe, iar cele mai bune exemple se află chiar în faţa dumneavoastră. «Contramiral August Roman» – corveta 261, Vânătorul de mine 271 «Căpitan Constantin Dumitrescu», două nave nou intrate în serviciul Forţelor Navale Române şi care astăzi participă pentru prima dată la exerciţiul dedicat Zilei Marinei Române. Aceste capabilităţi reprezintă doar o parte din începutul revitalizării şi modernizării Forţelor Navale Române. Derulăm permanent programe de înzestrare pentru ca toate structurile noastre să îşi poată îndeplini misiunile în siguranţă şi la cele mai înalte standarde”, a mai declarat viceamiralul Mihai Panait. 

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