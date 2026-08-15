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VIDEO | Președintele Federației Române de Ciclism, după Balkan XCM Championship 2026: „Alba Iulia rămâne pe lista favoriților” pentru viitoare evenimente de anvergură

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Președintele Federației Române de Ciclism, după Balkan XCM Championship 2026: „Alba Iulia rămâne pe lista favoriților” pentru viitoare evenimente de anvergură

Președintele Federației Române de Ciclism, Cătălin Sprinceană, a povestit că este foarte mulțumit de organizarea Balkan XCM Championship desfășurată sâmbătă, 15 august 2026, la Alba Iulia.

,,Cu această ocazie vreau să le mulțumesc organizatorilor de aici, de la Alba Iulia, pentru că au făcut o treabă excelentă. Astea nu sunt doar impresiile mele, sunt impresiile celor care au participat aici, în special a membrilor echipelor naționale din cele cinci țări care au venit și au călătorit la Alba Iulia pentru acest campionat balcanic. Super atmosferă, super organizare.”, a povestit acesta. 

Mai mult decât atât, lipsa incidentelor și numărul ridicat de participanți din acest an, alături de rezultatele foarte bune obținute de sportivii români au ajutat la succesul evenimentului:

,,Ne-am bucurat să nu vedem incidente, ceea ce este un lucru foarte important la un concurs de un asemenea nivel. Sunt convins că a fost o mare responsabilitate și de asemenea ne-am bucurat de un număr foarte generos de participanți, cu atât mai mult cu cât, iată, România a reușit să câștige acest campionat balcanic la Elit masculin, dar și la categorie de master, un motiv de bucurie în plus. Fără modestie, sunt foarte mândru de echipa națională.

Până la urmă discutăm despre rezultate care întăresc poziția noastră, după rezultatele de la campionatul balcanic de Cross Country Olympic, după rezultatele de la campionatul balcanic de șosea. Putem spune că suntem în continuare în vârful piramidei ciclismului din Balcan, ceea ce ne onorează.”, a mai spus Cătălin Sprinceană.

Președintele Federației Române de Ciclism spune că Alba Iulia ar putea, în viitorul apropiat, să găzduiască și alte evenimente de anvergură, precum un Campionat European de Mountain Bike Maraton.

,,Cu siguranță evenimentul de la Alba Iulia rămâne pe lista favoriților pentru etapele de Cupă Națională, poate chiar și Campionatul Național în viitorul nu foarte îndepărtat. Evenimentul acesta reprezintă un pas important pentru un eveniment în viitorul apropiat, de ce nu, un Campionat European de Mountain Bike Maraton.”, a mai afirmat Cătălin Sprinceană.

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